Debatte um neue Regeln zur Organspende nimmt Fahrt auf

Rund 700 Mitglieder und Freude der Outlaws MC Germany sind am Samstag zum diesjährigen „Memorial Run“ nach Dettingen gekommen, um ihrer verstorbenen Member zu gedenken.

Bei strahlendem Sonnenschein feierten am Wochenende die Outlaws MC Germany ihren Memorial Run, welcher dieses Jahr vom Chapter Biberach MC Outlaws ausgerichtet wurde. In Deutschland gibt es insgesamt 43 Chapter (Ortsgruppen) und jedes Jahr findet der Memorial Run in einem anderen Chapter statt.