De Maizière und Altmaier im Bundestags-Kontrollgremium

In der Affäre um angebliche BND-Spionage für die NSA steht heute Innenminister Thomas de Maizière im Bundestag Rede und Antwort. Der frühere Kanzleramtsminister sagt dazu vor dem Parlamentarischen Kontrollgremium aus, ebenso wie der heutige Kanzleramtsminister Peter Altmaier. Der BND soll dem US-Geheimdienst geholfen haben, Unternehmen und Politiker in Europa auszuforschen. Schon in de Maizières Amtszeit hatte die Regierungszentrale von unzulässigen Spähversuchen der NSA gegen europäische Ziele erfahren.