Dax steigt über 12 300 Punkte

Von Aalener Nachrichten

Am Zanger Berg in Heidenheim (insbesondere nahe Iglauer Straße) sind in den vergangenen Wochen mehrere Igel zu Tode gequält worden.

„Uns sind sieben Fälle von brutaler Tierquälerei bekannt“, sagt Anja Stöckle, stellvertretende Leiterin des Veterinäramts im Landratsamt Heidenheim.

Wie das Polizeipräsidium Ulm mitteilt, fanden Zeugen am Mittwochnachmittag vier weitere tote Igel im selben Bereich. Insgesamt sind demnach mittlerweile elf tote Tiere gefunden worden.