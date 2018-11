Dax sinkt auf tiefsten Stand seit Dezember 2016

Die Nikolausgilde in Bad Saulgau feiert in diesem Jahr ihr 60-jähriges Bestehen. Mit der Gründung der Gilde bekam die Tradition des Nikolaus in Bad Saulgau ihr christliches Fundament zurück. Aus dem oft Angst einflößenden Nikolaus, der mit einem wilden Knecht Ruprecht unterwegs war, machte die Gilde wieder einen Bischof der Güte und der Nächstenliebe. Der bereitet Kindern mit kleinen Säckchen oder Stiefeln mit Leckereien eine Freude und betont das Gute, wenn er am Nikolausabend aus seinem goldenen Buch das Verhalten der Kinder Revue passieren ...