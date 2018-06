DAX: Schlusskurse im XETRA-Handel am 19.06.2018 um 17:55 Uhr

Von Schwäbische Zeitung

Mit dem Schrecken kam am Montag ein Ehepaar davon, das am Montag bei Warthausen unter einem Baum begraben wurden.

Wie die Polizei berichtet, war ein Mercedesfahrer am Montag zwischen Schemmerhofen und Warthausen unterwegs. Gegen 13.15 Uhr stoppte er auf einem Parkplatz am Waldrand, um zu telefonieren. Dabei hörte der 63-Jährige immer wieder bedrohliche Geräusche, die offenbar nicht aus dem Telefon kamen. Der Mann musste bald feststellen, was die Ursache war: An einer Buche brach ein Ast, der einen weiteren kleineren Baum mit sich ...