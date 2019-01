Am deutschen Aktienmarkt hat sich der Dax nach einem schwachen Start noch ins Plus gerettet. Der Leitindex knüpfte damit an seine jüngsten Gewinne an und legte letztlich um 0,26 Prozent auf 10 921,59 Punkte zu. Der Kurs des Euro legte zu: Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1535 US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8669 Euro.