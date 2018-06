Dax nähert sich Rekordhoch

Der Rekordstand vom Sommer rückt für den Dax in greifbare Nähe. Heute stieg der deutsche Leitindex den nunmehr zehnten Tag in Folge. Vom Tageshoch aus fehlten ihm zwischenzeitlich kaum mehr als 100 Punkte zu den 10 050 Punkten aus dem Juni. Am Ende schloss der Dax 0,55 Prozent fester bei 9915,56 Punkten. Der Euro notierte bei 1,2507 US-Dollar.