DAX: Kurse im XETRA-Handel am 12.03.2018 um 13:05 Uhr

Am Samstag hat es nicht nur in der Ravensburger Altstadtkirche St. Jodok ein Feuer gegeben, sondern auch in der katholischen Pfarrkirche St. Martin in Schlier. Ob ein Zusammenhang zwischen den Bränden besteht, ist noch unklar. Gemeldet hat sich der von der Polizei gesuchte, wichtige Zeuge.

Wie die „Schwäbische Zeitung“ erfahren hat, kam es am Samstag gleich zu zwei Kirchenbränden im Landkreis. Gegen 11 Uhr hat ein Elektriker zufällig ein Feuer in der Schlierer Kirche entdeckt, als er einen Strahler auswechseln wollte.