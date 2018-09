Dax kämpft mit Marke von 12 000 Punkten

Was geht in einem Menschen vor, der Kirchen anzündet? Handelt es sich um einen pyromanen Feuerteufel? Einen Islamisten? Einen durchgeknallten Atheisten? Am ersten Prozesstag am Ravensburger Landgericht um den Brand von Sankt Jodok kam etwas Licht ins Dunkel: Der Angeklagte, der bislang die Tat leugnete, legte nach gutem Zureden seiner Anwälte überraschend ein Geständnis ab: Er will aus Liebeskummer und im Vollrausch das Foto seiner Ex-Freundin angezündet und achtlos auf die Couch in dem als Jugendkirche genutzten Gotteshaus geworfen haben.