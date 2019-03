Dax durch Bayer-Kurssturz schwer belastet

In der Region Laupheim können wohl etliche Menschen, die dieser Tage eine Sendung erwarten, lange auf ihr Paket warten. Jedenfalls, wenn es sich in der Ladung befand, die am Mittwochmorgen an der B30-Abfahrt Laupheim Süd verbrannt ist.

Gegen 8.45 Uhr bemerkten Fahrer und Beifahrer eines mit Paketen beladenen Kleintransporters auf der Bundesstraße merkwürdige Motorgeräusche. Sie fuhren in der Abfahrt sofort rechts an den Fahrbahnrand und sprangen gerade noch rechtzeitig aus dem Fahrzeug, als schon die ersten Flammen aus dem ...