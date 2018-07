Dax baut Plus aus - US-Börsen stützen

Von Schwäbische Zeitung

Die Polizei hat am Donnerstagabend in Biberach einen Mann festgenommen. Der 27-Jährige steht im Verdacht in Biberach mit einer Schusswaffe auf ein 15-jähriges Mädchen geschossen zu haben.

Wie die Polizei in einer Pressemitteilung am Mittwoch bekanntgab, ging das Mädchen zusammen mit Freundinnen auf einer Wiese am Stadtrand spazieren. Dort wurde es unvermittelt von einem Projektil am Bein getroffen und verletzt.

Intensive Ermittlungen ergaben Verdachtsmomente gegen einen Anwohner, die sich zunehmend erhärteten und in ...