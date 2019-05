David Rott trainiert für Marathon

Der Schauspieler David Rott (41, „Der Mann mit dem Fagott“) macht sich fit für einen Marathon. „Ich hatte einfach genug vom trägen Winter und vom Bauchansatz“, sagte er dem Magazin „Bunte Gesundheit“.

In erster Linie wolle er den Lauf am 23. Juni in Flensburg schaffen. Das Training hebe zudem seine Stimmung: „Laufen hat bei mir diesen besonderen Effekt. Irgendwann haben sich alle Gedanken gesetzt, dann ist da gar nichts mehr. Man hat eine Begegnung mit sich selbst. Das ist sehr meditativ.“

Für seine erste Kinofilmrolle in „Ganz und gar“ (2003) bekam Rott den Max-Ophüls-Preis als bester Nachwuchsdarsteller. Im „Bambi“-prämierten TV-Zweiteiler „Der Mann mit dem Fagott“ (2011) spielte der gebürtige Westfale den jungen Udo Jürgens. Zuletzt war er als Kriminalbeamter im März in „Der Kroatien-Krimi: Der Mädchenmörder von Krac“ in der ARD zu sehen.