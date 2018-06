David Mitchell widmet Japan einen Historienroman

Hamburg (dpa) - Besser kann die Mischung kaum sein: Orient trifft Okzident - und zwar in Zeiten vor der Globalisierung. Das führt zu Missverständnissen und Intrigen, zu Vertrauen und Verrat, zu Krieg und nicht zuletzt zu unerfüllter Liebe.

In seinem neuen Roman „Die tausend Herbste des Jacob de Zoet“ ergeht sich der englische Autor David Mitchell auf mehr als 700 Seiten genüsslich in einem Sittengemälde aus der Wendezeit des 18. zum 19. Jahrhundert an einem exotischen Ort in Japan.

Während Europa die Nachwehen der französischen Revolution verdaut, scheint das Leben im fernen Japan still zu stehen. Der Inselstaat riegelt sich ab, wehrt sich gegen fremde Einflüsse. Allein die Niederländer dürfen auf der künstlichen Insel Dejima im Hafen von Nagasaki unter strenger Kontrolle Handel treiben. Kontakt haben sie Mit wenigen Ausnahmen nur zu japanischen Übersetzern und Kurtisanen, der Weg ins Land ist ihnen verboten.

Wo zwei Kulturen aufeinandertreffen, bleibt die erotische Anziehung nicht aus. Der junge holländische Buchhalter Jacob de Zoet will eigentlich in Übersee genug Geld verdienen, um seine Angebetete Anna heiraten zu können. Als er jedoch der Japanerin Aibagawa, einer Hebamme, begegnet, kann er sich ihrem Reiz nicht entziehen. „Es ist die "asiatische Frau", die Sie betört,“ sagt ihm ein Arzt, der schon lange in Dejima lebt. „Die geheimnisvollen Augen, die Kamelien im Haar - all das nehmen sie als Sanftmut wahr. Wie viele hundert liebestrunkene weiße Männer habe ich schon in dieselbe klebrig-süße Falle tappen sehen!“

Mitchell weiß, wovon er schreibt. Die Liebe zu einer Japanerin hat ihn selbst in den Fernen Osten geführt, lange Jahre hat er im Land der aufgehenden Sonne gelebt. Dort ist er eines Tages zufällig auf die Überreste von Dejima gestoßen. „Ein seltsamer, isolierter Ort der Begegnung, von dessen Existenz kaum jemand wusste. Den wollte ich unbedingt in einem Buch verewigen“, sagt der Autor in einem vom Verlag veröffentlichten Interview.

Das konnte er aber nur in einem historischen Roman tun - ein für ihn unbekanntes Genre. Deshalb las er sich ein, „um mich nicht groß mit längst gelösten Problemen herumschlagen zu müssen“. Er sammelte alles über die damalige Zeit - wie gelebt, geliebt und gestorben wurde, was gedacht und wie gesprochen wurde. All dieses Wissen ließ er dann geschickt in seinen Roman einfließen.

Dadurch ist ein eigenwilliger Stil entstanden, der am Anfang den Zugang erschwert. Der Leser muss über die Klippen der ersten 50 Seiten kommen, sich an die ungewohnten Namen gewöhnen und mit dem eigenwilligen Ort warm werden - dann hat er freie Fahrt. Um die Lust am Buch zu wecken, hat der Verlag dem Werk einen fein gezeichneten Umschlag in glitzerndem Türkis verpasst.

Mitchell könnte damit in diesem Jahr ein deutliches Duftzeichen in Deutschland setzen. Neben seinem neuen Roman - es ist sein fünfter - kommt die Verfilmung eines seiner früheren Werke auf den Markt. Tom Tykwer und die Wachowski-Geschwister haben „Der Wolkenatlas“ mit Starbesetzung auf die Leinwand gebracht. Der Streifen läuft Mitte November an. Man muss kein Hellseher sein, um vorauszusagen, dass auch Jacob de Zoet bald zur Kinofigur wird. Ein Regisseur mit dem richtigen Gefühl für Pathos könnte daraus einen Klassiker wie „Doktor Schiwago“ oder „Vom Winde verweht“ entstehen lassen.

David Mitchell, Die tausend Herbste des Jacob de Zoet, 720 S., 19,95 Euro, ISDN 978-3-498-04518-0

Blog zum Mitchell-Buch