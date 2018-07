David Mamet dreht Anne Frank-Film

Der amerikanische Pulitzer-Preisträger David Mamet bringt die Geschichte des jüdischen Mädchens Anne Frank auf die Leinwand. Das Disney-Studio hat sich die Rechte für den Film „The Diary of Anne Frank“ („Die Tagebücher der Anne Frank“) gesichert.

Wie das Filmblatt „Variety“ berichtete, schreibt Mamet das Skript, führt Regie und wirkt als Produzent mit. Als Vorlage dienen dem Star-Autor die berühmten Tagebücher von Anne Frank und das gleichnamige Bühnendrama von Frances Goodrich und Albert Hackett. Eine Filmversion des Stücks unter der Regie von George Stevens wurde 1959 mit drei Oscars ausgezeichnet, darunter eine Trophäe für Shelley Winters als beste Nebendarstellerin. Die bewegende Geschichte des jüdischen Mädchens wurde wiederholt für Film und Fernsehen inszeniert.

Anne Frank starb 1945 mit 15 Jahren im Konzentrationslager Bergen- Belsen an Typhus. Zuvor hatte sie mit ihrer Familie in einem Amsterdamer Hinterhausversteck gelebt, wo sie ein Tagebuch führte. In ihrem Buch, das mehr als 75 Millionen Mal in mehr als 60 Sprachen verkauft wurde, schildert sie das schwierige Leben ihrer Familie in dem engen Versteck. 1947 veröffentlichte Annes Vater, der als einziges Familienmitglied den Holocaust überlebte, das auf niederländisch geschriebene Tagebuch.

Mamet brachte zuletzt als Autor und Regisseur das Kampfsportdrama „Redbelt“ (2008) auf die Leinwand. Er lieferte unter anderem die Drehbücher für die Filme „Wenn der Postmann zweimal klingelt“, „The Untouchables - Die Unbestechlichen“ und „Glengarry Glen Ross“.