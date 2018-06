David Kross musste viel Französisch üben

Paris (dpa) - David Kross (23) hat für das Historiendrama „Michael Kohlhaas“ hart an seinen Französischkenntnissen arbeiten müssen.

„Ich musste mich ganz schön reinfuchsen“, sagte der Schauspieler der Nachrichtenagentur dpa. „Ich hatte Französisch nur in der Schule. Das war nicht einfach. Ich musste meine Grundkenntnisse stark verbessern. Das war harte Arbeit.“

Kross ist ab Donnerstag (12.9.) in dem Kinofilm des französischen Regisseurs Arnaud des Pallières nach einer Novelle von Heinrich von Kleist zu sehen. Der aus Schleswig-Holstein stammende Kross („Der Vorleser“) spielt in der Geschichte über einen rebellischen Pferdehändler im Kampf für Gerechtigkeit einen Prediger. Der auf Französisch gedrehte Film wurde 2013 in Cannes gezeigt.

