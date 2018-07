David Guetta - Französischer DJ-Superstar

Paris (dpa) - In einem seiner Musikvideos schiebt David Guetta schon mal seine Mischpulte auf einem Gepäckwagen quer durch die Stadt, um am Strand seine Platten aufzulegen. Seine Karriere braucht er derweil nicht mehr anzuschieben.

Denn David Guetta ist der zur Zeit wohl angesagteste House-DJ und Produzent der Musikbranche. Seine Musik zieht auch Menschen auf die Tanzfläche, die sie sonst eher meiden. Sein Rezept: Er unterlegt simple Popmusik und Hip-Hop mit gut tanzbaren elektronischen Rhythmen.

Obwohl er schon 20 Jahre im DJ-Geschäft ist, hat sich der Franzose in den letzten beiden Jahren erst zu einem der Superstars der Szene entwickelt. Die Black Eyed Peas, Kelly Rowland und Akon arbeiteten mit ihm zusammen. Madonna engagierte ihn kürzlich als Produzenten für ihr neues Album. Projekte mit Britney Spears, Shakira und Lady Gaga sollen in Planung sein. Das britische Fachmagazin „DJMag“ kürte Guetta bereits dreimal in Folge zum besten House-DJ der Welt.

„Ich hatte immer das Gefühl, unsere Musik wird unterschätzt“, sagte der 42-Jährige kürzlich dem Fernsehsender MTV. „Ich fand, sie sollte das Ansehen wie Hip-Hop oder R'n'B haben. Die Mischung zwischen Tanz- und Hip-Hop-Musik ist ein Riesenerfolg in den USA. „Dass meine Tanzmusik im Radio in Amerika gespielt wird, ist für mich völlig verrückt“, sagt Guetta. „Ich werde diese Richtung in meinem nächsten Album fortführen.“

In Deutschland war der Song „When Love Takes Over“ im vergangenen Jahr einer der großen Sommerhits und kam auf Platz 2 der Charts. Anschließend produzierte er mit der US-Gruppe Black Eyed Peas das Stück „I gotta feeling“, das direkt auf Platz 3 der deutschen Charts einstieg. Mit „Sexy Bitch“, das er gemeinsam mit R'n'B Sänger Akon rausbrachte, landete er im vergangenen September in Deutschland erstmals auf Platz eins.

Guetta, der mit seinen halblangen blonden Haaren eher wie ein Student aussieht, tourt derzeit als DJ durch Europa. „Elektronische Tanzmusik wird die nächsten zehn Jahre beherrschen. Da kann man nichts gegen tun“, meint er. Am 2. Juni wird er in Köln Platten auflegen. Anreisen wird er vermutlich aber ohne seinen Gepäckwagen.

http://davidguetta.com