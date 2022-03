David Beckham setzt seine Social-Media-Reichweite gegen Russlands Krieg ein

Um auf die Situation der Menschen in der Ukraine aufmerksam zu machen, setzt David Beckham gezielt seine Reichweite auf Social Media ein. In einem Instagram-Video vom Sonntag erklärte der frühere Fußball-Star: „Heute überlasse ich meine Social-Media-Kanäle Iryna, der Chefin der Geburtenklinik in Charkiw.“

Iryna, die Leiterin des regionalen Perinatalzentrums und Kinderanästhesistin, veröffentlichte am Sonntag Bilder des Zentrums in der Instagram-Story des ehemaligen Fußballspielers von Manchester United, Real Madrid und der englischen Nationalmannschaft.

Sie zeigte Ärzte, die Neugeborene behandelten, teilte Bilder des Kellers, in den Patienten zu Beginn des Krieges verlegt wurden, und zeigte die Maschinen, die von Unicef gespendet wurden, einer Wohltätigkeitsorganisation, für die Beckham Botschafter ist.

Die Ärztin Iryna zeigt den Alltag im Krankenhaus während des Ukrainekriegs. (Foto: David Beckham /Instagram)

Der Account zählt über 71,5 Millionen Follower, der nun Szenen der Krankenhausarbeit unter den Bedingungen des Krieges zeigt. Beckham ruft mit der Aktion dazu auf, an den David Beckham Unicef-Fonds zu spenden, der Kindern und Familien, die vom Krieg in der Ukraine betroffen sind, unterstützt.

Ein Link dazu findet sich ebenfalls auf dem Instagram-Account - oder Sie gelangen HIER auf die Seite.

„Gebt bitte, was ihr könnt, um Unicef und Menschen wie Iryna zu unterstützen“, appelliert der englische Ex-Fußballstar zu seinem Video. Die Großstadt Charkiw liegt im Osten der Ukraine, unweit der russischen Grenze. Sie befindet sich ebenfalls unter schwerem Beschuss durch russische Truppen.

Die Situation in der Ukraine beschäftigt Beckham schon seit Längerem. Bereits am 27. Februar, drei Tage nach dem Beginn der russischen Invasion, hatte er dieses Bild gepostet mit dem Hinweis, wie man über Unicef helfen kann.

"Die Situation in der Ukraine ist verheerend und erschreckend für die Menschen. Wie bei jedem Elternteil ist es herzzerreißend, die Auswirkungen auf die unschuldigen Kinder zu sehen, die jetzt in einem Kriegsgebiet leben. Wenn Konflikte eskalieren, eskalieren auch die Bedürfnisse der Kinder", schrieb er zum Foto.