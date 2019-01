Dauerschnee in Bayern bringt Rekorde

Der Dauerschnee in den Alpen hat bereits für die ersten Wetterrekorde des Jahres gesorgt. „Wir haben schon jetzt an sechs Wetterstationen historische Niederschlagsrekorde“, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes der dpa. In Reit im Winkl, Kiefersfelden, Siegsdorf, Sigmarszell, Mittenwald und Holzkirchen seien die historischen Höchstwerte für Januar bereits jetzt übertroffen. Zwischen 200 und mehr als 300 Liter Niederschlag - in Form von Schnee - pro Quadratmeter wurden bis heute an den Wetterstationen dieser Orte gemessen.