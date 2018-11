Datenschützer verhängt 20.000 Euro Bußgeld gegen Knuddels.de

Von Aalener Nachrichten

Keine Entschädigung: Zwischen Februar und Juli 2018 war ein Blitzer am Einhorntunnel in Schwäbisch Gmünd falsch eingestellt. Das Gerät am westlichen Tunneleingang blitzte schon ab Tempo 60. Dort fahren allerdings „nur“ Lastwagen.

80 Kilometer pro Stunde sind dort eigentlich erlaubt. In diesem Zeitraum hatte die Stadt knapp 4000 Verfahren gegen vermeintliche Raser eingeleitet. 800 waren davon mit Punkten in Flensburg verbunden. Eine Entschädigung gebe es aber nicht.