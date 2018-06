Das wird am Mittwoch wichtig

Ravensburg (sz) - Diese Themen werden am Mittwoch, 16. April, wichtig.

Neue Spannungen nach Sondereinsatz in der Ukraine: Nach Beginn des Sondereinsatzes gegen prorussische Separatisten im Osten der Ukraine haben sich die Spannungen verschärft. Moskau warnte vor einem Scheitern der für Donnerstag in Genf geplanten Gespräche über eine diplomatische Lösung des Konflikts. Das EU-Parlament debattiert am Mittwoch mit Rat und Erweiterungskommissar Stefan Füle über die Entwicklung der Ukraine-Krise.

NSU-Prozess: Gericht vernimmt Zeugin aus Umfeld des Neonazi-Trios: Im NSU-Prozess wird am Mittwoch (9.30 Uhr) die Vernehmung einer Zeugin aus dem früheren Umfeld des Neonazi-Trios fortgesetzt. In ihrer ersten Befragung hatte Jana J. unter anderem angegeben, Beate Zschäpe habe eine Pistole zu Hause gehabt, die sie „Walli“ nannte.

EU-Parlament will drastisch weniger Plastikmüll: Das EU-Parlament will die Plastik- und Kunststoffabfälle in der EU drastisch verringern. Die Parlamentarier stimmen am Mittwoch (1200 Uhr) über einen entsprechenden Gesetzesvorschlag ab.

Bundesgericht urteilt über Ethik-Unterricht an Grundschulen: Das Bundesverwaltungsgericht entscheidet an diesem Mittwoch (ab 10.00 Uhr), ob schon Grundschulen für konfessionslose Kinder einen Ethik-Unterricht als Alternative zu Religion anbieten müssen. Bejahen die Leipziger Richter einen grundgesetzlichen Anspruch, könnte das weitreichende Folgen haben.

Streit um Agrarspekulationen: Dauerstreit um eine mögliche Verantwortung von Banken für steigende Lebensmittelpreise geht die Deutsche Bank auf ihre Kritiker zu. Co-Chef Jürgen Fitschen hat nach Angaben der Bank für diesen Mittwoch „einen kleinen Expertenkreis zum Meinungsaustausch zum Thema Agrar eingeladen“.

Bundesamt gibt Zahl der tödlichen Zweiradunfälle bekannt: Das Statistische Bundesamt gibt am Mittwoch (8 Uhr) die Zahl der tödlichen Zweiradunfälle im vergangenen Jahr bekannt. Nach einer Hochrechnung des Auto Clubs Europa (ACE) sind 2013 fünf Prozent weniger Rad- und Motorradfahrer ums Leben gekommen als im Jahr zuvor.

Homosexualität im Fußball – Theaterpremiere in Göttingen: Auch nach dem Coming-Out von Thomas Hitzlsperger gilt Homosexualität im Fußball für viele als ein Tabuthema. Warum das so ist, will das Theaterstück „Steh deinen Mann“ herausfinden.

FC Bayern strebt das 20. Pokalfinale an: Der FC Bayern München strebt am Mittwoch den Einzug in sein 20. Finale im DFB-Pokal an. Der deutsche Fußball-Rekordmeister geht als haushoher Favorit in das Halbfinal-Duell gegen Zweitligist 1. FC Kaiserslautern.

Pokalfinale in Spanien: Im spanischen Fußball-Pokalfinale kommt es in Valencia erneut zu einem sogenannten Clásico zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona. Eine Woche vor dem Halbfinal-Hinspiel der Champions League gegen Bayern München muss Real dabei auf den verletzten Torjäger Cristiano Ronaldo verzichten.