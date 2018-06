Das wird am Mittwoch wichtig

Am 17. Mai hat die Lindauer Bürgerschaft die Entscheidung in der Hand: Soll neben der projektierten neuen Inselhalle ein Parkhaus gebaut werden oder nicht? Der Fall ist bemerkenswert, weil der Stadtrat das Parkhaus mit großer Mehrheit abgesegnet hatte. Dann aber formierte sich eine Bürgerinitiative dagegen.

Süden

Landtag erinnert mit Debatte an Ende des Zweiten Weltkriegs

Mit einer aktuellen Debatte erinnert der Landtag in Stuttgart am Mittwoch an das Ende des Zweiten Weltkriegs vor 70 Jahren. Das Deutsche Reich hatte am 8. Mai 1945 kapituliert. Weiteres Thema auf der recht dünnen Tagesordnung des Parlamentes steht das Thema Energieeffizienz. Zudem soll ein Gesetz verabschiedet werden, mit dem landesweit tätige Tierschutzverbände ein Verbandsklagerecht bekommen.

Forscher untersuchen Einstellung der Menschen zu Bürgerbeteiligung

Wissenschaftler haben die Qualität der Demokratie in Baden-Württemberg und die Einstellung der Menschen zum Thema Bürgerbeteiligung untersucht. Ergebnisse des „Demokratie-Monitorings Baden-Württemberg 2013/2014“ präsentiert die Baden-Württemberg-Stiftung am Mittwoch in Stuttgart. Für den Bericht befragten Forscher aus Mannheim zwischen November 2013 und Februar 2014 insgesamt 3019 Bürger zu ihren sozialen und politischen Orientierungen.

Herrmann berichtet über Vorbereitungen für G7-Gipfel

Einen Monat vor dem G7-Gipfel auf Schloss Elmau berichtet Innenminister Joachim Herrmann (CSU) am Mittwoch im Landtag in München erneut über den Stand der Vorbereitungen. Im Innenausschuss will er den Abgeordneten Rede und Antwort stehen, insbesondere über die massiven Sicherheitsvorkehrungen. Erst am Dienstag hatte das Landratsamt Garmisch-Partenkirchen publik gemacht, dass es rund um den Gipfel am 7. und 8. Juni einen großräumigen Sicherheitsbereich geben wird, der nicht betreten werden darf. Das Verbot tritt bereits am 30. Mai in Kraft und endet am Tag nach dem Treffen der Staats- und Regierungschefs der sieben führenden westlichen Industrienationen. Demonstranten ist damit der Zutritt zum Veranstaltungsort in weitem Umkreis untersagt – was Gipfelgegner scharf kritisieren.

Politik

Verteidigungspolitiker befragen von der Leyen noch einmal zum G36

Der Verteidigungsausschuss des Bundestags befragt am Mittwoch erneut Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) zum Umgang mit dem Sturmgewehr G36. Vor zwei Wochen hatte die Ministerin im Ausschuss erklärt, das Gewehr von Heckler & Koch habe wegen Problemen mit der Treffsicherheit in der Bundeswehr keine Zukunft. Für die Soldaten im Auslandseinsatz wird es nun eine Übergangslösung geben. Langfristig sollen alle G36-Gewehre ausgetauscht werden.

Edathy-Ausschuss befragt Niedersachsens Innenminister Pistorius

Im Untersuchungsausschuss des Bundestags zur Edathy-Affäre wird an diesem Mittwoch Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius als Zeuge befragt. Die Abgeordneten wollen von ihm vor allem zwei Dinge wissen: Wann hatte er im Oktober 2013 von dem Kinderporno-Verdacht gegen den damaligen SPD-Bundestagsabgeordneten Sebastian Edathy erfahren? Und mit wem sprach er darüber? Das ist relevant, weil immer noch unklar ist, wer Edathy damals vor den Ermittlungen gewarnt haben könnte.

Neue Statistik zur Kriminalität in Deutschland

Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) und der Vorsitzende der Innenministerkonferenz, der rheinland-pfälzische Ressortchef Roger Lewentz (SPD), stellen am Mittwoch in Berlin die neue Kriminalstatistik vor. Bekannt ist bereits, dass die Zahl der Wohnungseinbrüche im vergangenen Jahr auf den höchsten Wert seit 1999 gestiegen ist. Nach den vorliegenden Zahlen der Bundesländer registrierten die Behörden bundesweit mehr als 152.000 Fälle. Für den stetigen Zuwachs werden vor allem international agierende Einbrecherbanden verantwortlich gemacht.

EU-Kommission stellt Pläne zur Digital-Politik vor

Die EU-Kommission stellt am Mittwoch ihre Strategie für die Internet- und Telekommunikations-Politik in den kommenden Jahren vor. Mit dem Papier zum sogenannten „Digitalen Binnenmarkt“ will die Brüsseler Behörde eine Richtung vorgeben zum Beispiel für den Umgang mit geografischen Beschränkungen für Internetnutzer (Geoblocking). Einkäufe im europäischen Ausland sollen ebenfalls einfacher werden, etwa durch günstigeren Versand und transparentere Transportkosten. Der zuständige Vizepräsident der EU-Kommission Andrus Ansip und der EU-Kommissar für Digitalwirtschaft, Günther Oettinger, wollen die Pläne präsentieren.

Wirtschaft

Ersatzfahrplan der Bahn läuft weiter

Die Bahn fährt wegen des Streiks der Lokführergewerkschaft GDL weiter mit halber Kraft. Auch am Mittwoch bemühe man sich, ein Drittel der Fernverbindungen aufrechtzuerhalten, sagte ein Bahn-Sprecher. Im Nahverkehr sollen 50 bis 60 Prozent der Züge fahren. Reisende sollten sich aber trotzdem vor Reisebeginn über den aktuellen Stand auf der Bahn-Webseite informieren.

Börsenstart für Windeln.de

Die Aktie des Online-Händlers Windeln.de wird aller Voraussicht nach am Mittwoch erstmals an der Börse gehandelt. Mit dem Schritt auf das Parkett hat sich das Unternehmen frisches Kapital beschafft, um den weiteren Ausbau des Geschäfts mit Windeln, Kinderwagen oder Milchpumpen voranzutreiben. Das Unternehmen aus Grünwald bei München verkauft Baby- und Kleinkindprodukte in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Panorama

Gericht fällt Urteil im Göttinger Organspende-Prozess

Im Prozess um den Organspende-Skandal an der Göttinger Uniklinik verkündet das dortige Landgericht am Mittwoch das Urteil. Angeklagt ist der frühere Leiter der Transplantationsmedizin. Der Ausgang des Verfahrens ist völlig ungewiss: Die Staatsanwaltschaft hatte acht Jahre Haft für den Mediziner gefordert, die Verteidigung hatte dagegen auf Freispruch plädiert. Die Staatsanwaltschaft sieht es als erwiesen an, dass der Arzt medizinische Daten manipulierte, damit seine Patienten bei der Vergabe von Spenderlebern bevorzugt wurden. Dadurch sollen andere schwer kranke Patienten auf der Warteliste nach hinten gerutscht und möglicherweise gestorben sein.

Mord an Deutscher an norwegischem Fjord erneut vor Gericht

Rund ein Jahr nach dem Mord an einer Deutschen an einem Fjord beginnt am Mittwoch in Norwegen der Berufungsprozess gegen den Mann des Opfers. Der Deutsche hatte die zweifache Mutter nach Ansicht der Richter im Haus der Familie in Norwegen erwürgt und anschließend in 70 Metern Tiefe in einem Fjord versenkt. Für die grausige Tat war er im Dezember zu 21 Jahren Haft verurteilt worden. Der 35-Jährige wehrt sich gegen die Darstellung. Im Prozess hatte er immer wieder erklärt, seine Frau habe sich den Tod gewünscht.

Sport

FC Bayern tritt im Champions-League-Halbfinale beim FC Barcelona an

Bayern München tritt am Mittwochabend im Halbfinale der Champions League beim FC Barcelona an. Ziel des deutschen Fußball-Rekordmeisters ist es, im Stadion Camp Nou ein möglichst positives Ergebnis für das Rückspiel am kommenden Dienstag in München zu erzielen. Torjäger Robert Lewandowski ist trotz seiner schweren Gesichtsverletzungen mit nach Barcelona gereist. Der Pole könnte mit einer schützenden Gesichtsmaske auflaufen.

Bonn und Ulm eröffnen Basketball-Playoffs

Mit dem Duell zwischen den Telekom Baskets Bonn und ratiopharm Ulm starten am Mittwoch die Playoffs in der Basketball-Bundesliga. In der ersten von fünf möglichen Partien hat der Hauptrunden-Vierte aus Bonn Heimrecht. Die weiteren Viertelfinalserien beginnen erst am Wochenende.

Bundesverwaltungsgericht prüft Klage zu Kampfsportübertragungen

Das Bundesverwaltungsgericht Leipzig beschäftigt sich am Mittwoch mit der brutalen Kampfsportliga „Ultimate Fighting Championship“. Bei dem Verfahren in Leipzig geht es darum, ob der Veranstalter und Vermarkter der Kampfsportliga das Recht hat, gegen einen Bescheid der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM) zu klagen. Die für den Spartenkanal Sport1 zuständigen Medienwächter hatten den Sender aufgefordert, die von ihm ausgestrahlten Sendungen wegen der darin massiv ausgeübten Gewalt nicht mehr zu zeigen. Der Sender fügte sich, was der Veranstalter jedoch nicht hinnehmen will.