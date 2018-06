Das wird am Mittwoch wichtig

Deutschland nimmt Abschied vom früheren Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker. Möglicherweise wird das Urteil gegen den Costa Concordia Kapitän gesprochen.

Minister Bonde legt Tourismusbilanz vor

Stuttgart — Wer spannt im Südwesten aus? Und warum kommen Jahr für Jahr mehr Touristen nach Baden-Württemberg? Minister Alexander Bonde legt die neuste Bilanz der Hotels und Gaststätten im Land vor. „Wir sind auf dem besten Weg, auch 2014 mit einem Rekordergebnis im Tourismus abschließen zu können“, hatte Bonde im Januar auf der Reisemesse CMT in Stuttgart schon mal verraten. Für 2014 würden voraussichtlich rund 49 Millionen Übernachtungen verzeichnet, 2013 waren es 48 Millionen. Besonders stark sei erneut die Nachfrage ausländischer Gäste gestiegen. Schwerpunktthema des Landes ist der nachhaltige, grüne Tourismus.

EU-Parlament stimmt über Kennzeichnung von Fleisch ab

Straßburg — Europas Verbraucher sollen künftig sofort sehen können, woher das Fleisch in Fertiggerichten wie Lasagne stammt. Die Abgeordneten des Europaparlaments stimmen über einen entsprechenden Antrag ab. Die EU-Kommission wird darin aufgefordert, einen Gesetzesvorschlag vorzulegen. Die Brüsseler Behörde muss der Aufforderung allerdings nicht folgen.

Konkret geht es um die Angabe des Herkunftslandes für alle Fleischsorten, die in verarbeiteten Lebensmitteln enthalten sind. Solche Informationen sind infolge der BSE-Krise seit 2002 bereits für frisches Rindfleisch und Rindfleischprodukte vorgeschrieben. Von April diesen Jahres gilt das grundsätzlich auch für unverarbeitetes, frisches oder gefrorenes Fleisch von Schwein, Schaf, Ziege und Geflügel. Das EU-Parlament reagiert damit unter anderem auf den Pferdefleischskandal und will Betrug verhindern.

Eurogruppe sucht Kompromisslinien im griechischen Schuldenstreit

Brüssel — Die Euro-Finanzminister beraten bei einem Sondertreffen in Brüssel über das weitere Vorgehen im griechischen Schuldenstreit. Die neue Regierung in Athen unter dem linken Ministerpräsidenten Alexis Tsipras bringt ein Überbrückungsprogramm ins Spiel, um eine drohende Pleite abzuwenden. 30 Prozent des bisherigen Hilfsprogramms sollen laut Athener Quellen durch zehn Reformzusagen ersetzt werden. Die Zeit drängt, denn das Rettungsprogramm der Europäer läuft Ende des Monats aus. Ein weiteres Finanzministertreffen ist für diesen Montag geplant.

Gottesdienst und Staatsakt für Richard von Weizsäcker

Berlin — Deutschland nimmt Abschied vom früheren Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker. Bei einem Staatsakt im Berliner Dom Bundespräsident Joachim Gauck, Regierungsmitglieder und andere Spitzenpolitiker das Lebenswerk des früheren Staatsoberhaupts würdigen. Etwa 1400 Gäste werden zu den Trauerfeierlichkeiten erwartet.

Womöglich Urteil gegen „Costa“-Kapitän Schettino

Grosseto — Im Prozess gegen den Kapitän der „Costa Concordia“ könnte am Mittwochabend das mit Spannung erwartete Urteil fallen. Das Gericht in Grosseto in der Toskana muss entscheiden, ob Francesco Schettino ins Gefängnis geht oder freigesprochen wird. Dem Kapitän werden unter anderem fahrlässige Tötung und Körperverletzung vorgeworfen. Er soll das Kreuzfahrtschiff mit mehr als 4200 Menschen vor drei Jahren aus Leichtsinn vor die Insel Giglio gesteuert haben, wo das Schiff kenterte. 32 Menschen starben, darunter 12 Deutsche.

„Fifty Shades of Grey“ feiert Premiere bei Berlinale

Berlin — Die Bestsellerverfilmung „Fifty Shades of Grey“ feiert bei der Berlinale ihre mit Spannung erwartete internationale Premiere. Die Hauptrollen spielen die Nachwuchsstars Dakota Johnson und Jamie Dornan. Regie führte Sam Taylor-Johnson. Die Erotik-Trilogie von E.L. James gilt als Phänomen: Sie hat sich weltweit mehr als 100 Millionen Mal verkauft. In der Geschichte geht es um die Studentin Anastasia Steele, die von dem erfolgreichen Unternehmer Christian Grey in die Sadomaso-Welt eingeführt wird. Kinostart ist am Donnerstag. Bei dem Berliner Filmfestival läuft der Film als Special, also ohne Chancen auf eine Bären-Trophäe.

Südwesten setzt auf chinesische Pflegekräfte

Stuttgart — Chinesische Pflegefachkräfte sollen auch in Baden-Württemberg alte Menschen pflegen. Mit einem Pilotprojekt will der Arbeitgeberverband Pflege bis zum Ende des Jahres insgesamt 50 Krankenschwestern aus China holen, die im Südwesten eine Weiterbildung zu Altenpflegerinnen erhalten sollen. Hintergrund ist der Fachkräftemangel in der Branche. Das Projekt will der Arbeitgeberverband in Stuttgart vorstellen.