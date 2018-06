Das wird am Donnerstag wichtig

Angelina Jolie stellt ihren neuen Film „Unbroken“ in Berlin vor. Das Land Baden-Württemberg zieht zum ersten Geburtstag des Nationalparks Schwarzwald eine erste Bilanz.

EU-Parlament stimmt über Misstrauensantrag gegen Juncker ab

Straßburg — Das Europaparlament stimmt über den Misstrauensantrag gegen die EU-Kommission von Jean-Claude Juncker ab. Verlangt hat das Votum eine Gruppe von 76 Abgeordneten aus dem EU-kritischen und rechtspopulistischen Lager. Sie ist nach den jüngsten Enthüllungen über Steuersparmodelle für Unternehmen in Junckers Heimatland Luxemburg der Ansicht, dass dem 59-Jährigen als Präsident der EU-Kommission kein Vertrauen mehr entgegenbracht werden könne.

Alles andere als eine klare Ablehnung wäre allerdings eine große Überraschung. Die großen Fraktionen haben sich bei der Debatte über den Antrag am Montag klar hinter Juncker gestellt. Um die Kommission abzuberufen, bedarf es einer Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen und der Mehrheit der 751 Mitglieder des Parlaments.

Streiks in Griechenland: Flug- und Fährverkehr stehen still

Athen — Mit einem umfassenden Streik gegen die Sparpolitik der Regierung wollen die griechischen Gewerkschaften den Flug-, Bahn- und Fährverkehr am Donnerstag lahmlegen. Mit dem eintägigen Ausstand protestieren die Griechen auch gegen die hohe Arbeitslosigkeit und den Abbau des Sozialsystems.

Am schlimmsten soll der Streik den Flug- und Fährverkehr des Landes treffen. Wegen der Beteiligung der Fluglotsen soll der griechische Luftraum den ganzen Donnerstag geschlossen bleiben. Sämtliche Flüge wurden annulliert. Auch Fähren sollen nicht auslaufen. Ärzte in den staatlichen Krankenhäusern wollen nur Notfälle behandeln. Die Busse und die Metro sollen in Athen für mehrere Stunden stillstehen. Auch die Lehrer wollen ihre Arbeit niederlegen.

Angelina Jolie stellt Kinofilm „Unbroken“ vor

Angelina Jolie stellt ihren neuen Film in Berlin vor. Diesmal stand sie hinter, nicht vor der Kamera.

Berlin — Oscarpreisträgerin Angelina Jolie stellt auf einer Pressekonferenz in Berlin ihren neuen Film „Unbroken“ vor. Das Weltkriegsdrama ist die zweite Regiearbeit der 39-Jährigen. Die Geschichte handelt von Louis „Louie“ Zamperini (Jack O'Connell), der nach einem Flugzeugabsturz im Zweiten Weltkrieg in einem Schlauchboot überlebt und von der japanischen Marine gefangen genommen wird. Der Film, der auf einem Roman von Laura Hillenbrand basiert, startet am 22. Januar in den Kinos.

Bundesagentur gibt Arbeitslosenzahlen für November bekannt

Nürnberg — Die Bundesagentur für Arbeit (BA) gibt die Arbeitslosenzahlen für den November bekannt. Von der Nachrichtenagentur dpa befragte Volkswirte gehen zum Spätherbst von rund 2,72 Millionen Arbeitslosen aus. Das wären etwa 10 000 weniger als im Oktober und rund 85 000 weniger als vor einem Jahr. Der Rückgang der November-Erwerbslosigkeit würde damit etwas stärker ausfallen als im Schnitt der vergangenen drei Jahre.

Mit wenig Bewegung auf dem Arbeitsmarkt rechnen die Fachleute dagegen in den kommenden Monaten. Dämpfend könnte sich dabei möglicherweise die Mindestlohn-Regelung auswirken, die von Januar an gilt, gaben die Volkswirte zu bedenken. Dies werde sich vermutlich schon im Dezember zeigen. Mittelfristig jedoch sollte die Konjunktur wieder anziehen, was sich auch auf den Arbeitsmarkt positiv auswirken werde, erwarten die Fachleute.

Söder gibt 25 Punkte-Regierungserklärung zur Heimat

München — Im Landtag steht eine Regierungserklärung von Finanzminister Markus Söder (CSU) auf der Tagesordnung. Söder will ein 25-Punkte-Programm zur Entwicklung des ländlichen Raums vorstellen. Basis soll die „Heimatstrategie“ sein, die Söder im Sommer vorgestellt hatte.

Im August hatte Söder unter anderem vorgeschlagen, den bayerischen Gemeinden mehr wirtschaftliche Entwicklungsmöglichkeiten zu geben. So sollten Gewerbegebiete künftig auch an Autobahnausfahrten ausgewiesen werden können, sagte Söder damals. Die Vorschriften für interkommunale Gewerbegebiete sollen erleichtert werden. Das allerdings ist politisch vermintes Gelände, es gab sofort Kritik von Naturschützern, Städtetag und Handwerkstag.

Ein Jahr Nationalpark — Doppelt so viele Besucher

Seebach — Er ist ein Projekt für Generationen, dennoch zieht das Land schon zum ersten Geburtstag des Nationalparks Schwarzwald eine erste positive Bilanz. Die Zahl der Besucher in dem zehn Hektar großen Gebiet habe sich in den ersten zwölf Monaten schon mal verdoppelt, teilte das Forstministerium mit. Die gesamte Bilanz will Minister Alexander Bonde (Grüne) am Donnerstag vorstellen. „Der Park mit der wilden Schönheit der Wälder und Seen begeistert viele Gäste aus Deutschland und der Welt“, heißt es. Seit 1. Januar 2014 darf sich die Natur im Nationalpark frei und ungestört zu einem Urwald zurückentwickeln. Das Land will bis zu 25,5 Millionen Euro für ein Besucherzentrum ausgeben.