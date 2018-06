Das wird am Dienstag wichtig

Die Internationale Energieagentur stellt ihren mittelfristigen Ölmarktbericht in London vor. DFB-Präsident Wolfgang Niersbach spricht beim Sponsor´s Business Summit über Millionenprojekte des DFB.

Tsipras stellt sich Vertrauensvotum im Athener Parlament

Athen — Zwei Wochen nach seinem Wahlsieg fordert der griechische Regierungschef Alexis Tsipras das Vertrauen des Parlamentes in Athen für seine Links-Rechts-Regierung ein. Die Abstimmung soll am späten Abend beginnen.

Internationale Energieagentur: Ölpreisverfall hat noch länger Folgen

London — Der globale Ölmarkt wird aus Sicht der Internationalen Energieagentur (IEA) noch einige Jahre brauchen, um sich vom Einbruch des Ölpreises zu erholen. Dies ist eine zentrale Erkenntnis des „mittelfristigen Ölmarktberichts“, den die IEA in London vorstellt. Die Agentur mit Sitz in Paris berät Regierungen vieler Länder — darunter Deutschland und die USA — in der Energiepolitik.

Köln und Mainz führen Rosenmontagswagen vor

Köln/Mainz — Im Karnevals-Countdown enthüllen Köln und Mainz ihre Rosenmontagswagen — wie immer auch mit Politik- und Sozialkritik. Ein Thema bleibt aber außen vor: Das Kölner Festkomitee hatte einen Wagen zum Terror von Paris wegen der Angst vieler Karnevalfans vor Anschlägen zurückgezogen.

Viele Jugendliche trinken sich krankenhausreif — Neue Zahlen erwartet

Wiesbaden — Tausende Jugendliche trinken regelmäßig so viel Alkohol, dass sie in der Klinik landen. Zahlen aus dem Jahr 2013 legt das Statistische Bundesamt in Wiesbaden vor. Dabei geht es um Krankenhausdiagnosen mit dem Schwerpunkt Alkoholmissbrauch bei Kindern und Jugendlichen.

Medientag läutet Öko-Messe Biofach ein

Nürnberg — Unmittelbar vor Beginn der weltweit größten Öko-Messe Biofach erläutert die Branche in Nürnberg die aktuelle Entwicklung in Deutschland. Vertreter verschiedener Verbände, Forschungsinstitute und Marktforschungsunternehmen legen beim traditionellen Medientag Zahlen und Analysen vor.

Spektakuläre Baby-Vertauschung — Gericht berät über Entschädigung

Grasse — Ein Gericht im südfranzösischen Grasse berät am Dienstag über einen spektakulären Fall, bei dem vor mehr als 20 Jahren in einer Klinik in Cannes zwei Babys vertauscht wurden. Die Justiz muss entscheiden, ob und in welcher Höhe den betroffenen Eltern und nahen Verwandten Entschädigung zusteht.

Bahn will Fahrkartenautomaten besser schützen

Berlin — Die Deutsche Bahn will Automatenknackern das Handwerk legen. Dazu stellen das Verkehrsunternehmen und die Bundespolizei in Berlin neue technische Sicherungssysteme vor.

Wim Wenders und „Selma“ kommen zur Berlinale

Berlin — Regisseur Wim Wenders stellt bei der Berlinale seinen neuen Film vor. Das Beziehungsdrama „Every Thing Will Be Fine“ mit James Franco und Charlotte Gainsbourg ist in 3D gedreht und läuft außer Konkurrenz.

Niersbach spricht in Düsseldorf über DFB-Millionenvorhaben

Düsseldorf — DFB-Präsident Wolfgang Niersbach spricht auf dem Sponsor's Business Summit in Düsseldorf über die Millionenprojekte des DFB. Zu den Großvorhaben des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) gehören etwa die Bewerbung um die EM 2024 und die geplante Akademie in Frankfurt/Main.

Deutsche Skirennfahrer peilen WM-Medaille im Team-Wettbewerb an

Vail — Die deutschen Skirennfahrer haben bei der Alpin-WM in den USA die große Chance auf ihre erste Medaille. Im Team-Wettbewerb zählen Felix Neureuther und Co. am Dienstag (22.15 Uhr MEZ) zu den ersten Anwärtern auf einen Podestplatz.