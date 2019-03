Das „von“ ist tabu: Österreichs Kampf gegen klangvolle Namen

Pünktlich zum 100. Jahrestag des Untergangs der Monarchie flammt in Österreich erneut die Debatte über die Abschaffung des Adelsverbotsgesetzes auf, die einmal mehr im Wust von allerlei Kuriositäten ersticken wird.

Der Hass auf den Adel nahm nach 1918 freien Lauf. Wegen ihrer führenden Positionen in der Monarchie wurden namentlich Adelige für die Katastrophe des Ersten Weltkriegs und die Folgen – Hungersnot, Krankheiten, Wirtschaftskrisen, Hyperinflation – mitverantwortlich gemacht. Mit dem Adelsverbotsgesetz vom 3. April 1919 sollte eine Gleichheit vor dem Gesetz hergestellt werden, im republikanischen Österreich sollte sich kein Bürger mehr Privilegien erheischen dürfen.

Geld- oder Arreststrafe

Seither darf in keinem Namen ein „von“ oder „zu“ stehen, das ist sogar verfassungsrechtlich verankert. „Die Führung dieser Adelsbezeichnungen, Titel und Würden ist untersagt und werden von den politischen Behörden mit Geld bis zu 20 000 Kronen oder Arrest bis zu sechs Monaten bestraft“, heisst es in Paragraf 2 des Gesetzes.

Aber damit ist der Adel nicht verschwunden, laut Angaben von Historikern gibt es in Österreich heute 200 Adelsfamilien. Aber der Hass gegen sie ist längst verflogen. Die regelmäßig aufflackernden Debatten über Sinn und Unsinn des 100 Jahre alten Adelsverbotsgesetzes verfolgen heute die Österreicher, trotz ihrer angeblichen Titelsucht, eher amüsiert als ernsthaft. Den jüngsten Diskurs über das Adelstitelverbotsgesetz entfachte der Schweizer Tierarzt Niklaus von Steiger mit Wohnsitz in Dornbirn. Als seine adlige Frau Christel Troll-von Steiger aus Vorarlberg den Pass verlängern wollte, wurde das alte Formular von dem Beamten sofort eingezogen, in dem ihr Name noch mit einem „von“ geschmückt stand. Ihr Antrag auf Beibehaltung des Prädikats wurde mit Verweis auf das Adelsverbotsgesetz abgelehnt. Jetzt will der Tierarzt über Facebook alle „von“-Träger für dessen Abschaffung mobilisieren.

Selbst Österreichs Bundespräsident Alexander van der Bellen musste kurzfristig um sein „van“ zittern, das er von seinen niederländischen Vorfahren geerbt hatte. Doch bekam das Staatsoberhaupt mittlerweile amtlich bestätigt, dass das „van“ kein Adelstitel, sondern eine Herkunftsbezeichnung sei, die das Gesetz nicht berühre. Ein Präsident Bellen klänge wahrlich nicht schön und würde dem bedächtig souveränen Herrn in der Hofburg nicht gerecht.

Weniger Glück hatte Karl Habsburg-Lothringen. Wieder einmal versuchte das derzeitige Oberhaupt des alten Kaiserhauses, das Adelsverbot zu kippen – diesmal mit einem gezielten Gesetzesverstoß. Weil er seine Homepage mit der Adresse karlvonhabsburg.at versah, brachte ihm das versteckte „von“ eine Verurteilung des Landesverwaltungsgerichts Wien ein. Aber Karl, Enkel des letzten Kaisers Karl I., wurde die Strafe erlassen. Die Umstände muten kakanisch grotesk an: Im Gesetz wird die Geldstrafe in Kronen angesetzt, jedoch ist es juristisch unklar, ob der Betrag einfach in Euro umgerechnet werden kann. Der aktuelle Gegenwert von 20 000 Kronen würde ganze 14 Eurocent betragen, die sich Karl von Habsburg nun erspart. Auch die ersatzweise sechs Monate Arreststrafe muss S.k.k.H. (Seine kaiserlich-königliche Hoheit – die Anrede ist auch verboten) nicht antreten, da keine Zahlungsunwilligkeit oder -unfähigkeit vorliegt. Der Kaiserenkel zeigte sich amüsiert, will aber trotzdem berufen, denn das Gesetz gehöre „auf den Müllhaufen der Geschichte“.

Viele neue Adelsgeschlechter

Die Republik denkt allerdings nicht daran: Der Europäische Gerichtshof bestätigte, das Gesetz verletze weder Freizügigkeitsrecht noch Dienstleistungsfreiheit. Die Österreicher haben es im Alltag ohnehin nie so streng genommen. Sie vermissen den Adel nicht, denn die Republik gab ihnen viele neue „Adelsgeschlechter“: den Beamtenadel, den Akademikeradel, den Prominentenadel der Schauspieler und Musiker. So traten an die Stelle von Fürsten, Grafen, Baronen, Herzögen und Freiherrn eben der „Herr Doktor“, der „Herr Direktor“, der „Herr Obermedizinalrat“ oder der „Herr Kammerschauspieler“. Selbst der akademisch eher blasse „Herr Magister“ wähnt sich in Österreich wie ein Adliger, während ihn deutsche oder Schweizer Kollegen kaum vorzeigen.

Notabene ist der aus der Monarchie stammende Titel „Hofrat“ für den Gebrauch in einer Republik eher skurril. Dieses Prädikat wird meist leitenden Staatsbeamten verliehen, die vor der Pensionierung stehen – weniger als Anerkennung für die Lebensleistung, wie Spötter meinen, sondern eher als verdeckten Hinweis für schwindende Macht bis zum Abgang. Titel ohne Mittel, sagen dazu die Wiener.

Trotz Adelstitelverbots: Nichts ist in Wien leichter, als zu einem Titel zu kommen. Bei einem unbekannte Gast, der ein klassisches Wiener Kaffeehaus betritt, will ein Wiener Ober (Kellner ist verpönt) immer wissen, mit wem er es zu tun hat. Der Gast könnte ja ein hohes Tier sein, da ist es nicht verkehrt, ihn taxfrei mit „Herr Doktor“ zu adeln. Sieht ein Gast nicht vornehm genug aus, genügt auch ein „Herr Inschinör“.