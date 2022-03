Mit etlichen Blitzern hat die Polizei am Donnerstag Raser in Baden-Württemberg ins Visier genommen. Neben Lasern, mobilen und stationären Blitzern sowie Blitzern in Autos sollen landesweit auch zwölf Blitzer-Anhänger im Einsatz gewesen sein. Ein passender Anlass, um auf die kuriosesten "Schnapsschüsse" der Vergangenheit zu blicken.

Foto-Quelle: Presse Polizei