Das sind die Bilder vom dramatischen Hochwasser in New-York

Die US-amerikanische Metropole New-York wurde von Hurricane Ida schwer getroffen. Extrem starker Regen setzte Straßen, Häuser und U-Bahnstationen unter Wasser.

In den Bundesstaaten New York, New Jersey und Pennsylvania im Nordosten der USA starben Medienangaben zufolge mehr als 20 Menschen, als Keller und Autos vollliefen und Straßen zu reißenden Flüssen wurden.

Bürgermeister Bill de Blasio rief am späten Mittwochabend (Ortszeit) den Notstand aus. Der Nationale Wetterdienst (NWS) hatte Schwierigkeiten, die Dimensionen des Niederschlags farblich auf seinen Karten darzustellen.

Er erklärte angesichts der lebensbedrohlichen Lage erstmals einen Sturzflut-Notfall für New York und die Umgebung.