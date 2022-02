Das Riesnauntal: Geheimtipp im Norden Südtirols

Die Menschen im Ridnauntal sind pragmatisch. Wanderführerin Gabi Pignator will heute mit einer Gruppe zur Schneeschuhwanderung aufbrechen. Doch im Wald fehlt Neuschnee. Also geht es eben ohne Schneeschuhe wandern. Eine gute Entscheidung. Denn Pignator führt die Urlauber unterhalb schneebedeckter Bergspitzen entlang des Ridnauntals. Ausgangspunkt ist das Hotel Schneeberg am Ende des Tals in Maiern gelegen.

Während das Stubaital für Wintersportfans und die Region um Meran und Bozen für Sommertouristen hierzulande als klassische Urlaubsdomizile bekannt sind, gilt das nördlicher gelegene Ridnauntal noch als Geheimtipp. An der Nordgrenze Südtirols von den Stubaier Alpen umschlossen, zweigt es bei Sterzing ab und zieht sich auf rund 1300 Metern Höhe etwa 18 Kilometer nach Nordwesten. Am Ende des Tals liegt das Örtchen Ridnaun. Es bildet mit den Orten Ratschings und Jaufental eine Drei-Täler-Gemeinde. Das Ridnauntal beherbergte früher Europas höchstgelegenes Bergwerk. Inzwischen leben die Menschen hier hauptsächlich vom Tourismus.

Loipen für Profis und Anfänger

Der Weg schlängelt sich mit leichter Steigung auf einen Halbhöhenweg durch den Wald. An einem Aussichtspunkt hält Pignator ihre Gruppe an. Zu ihren Füßen liegt das schneebedeckte, breite Tal. In einiger Entfernung ragt auf einem Hügel die Kirche St. Magdalena empor. Die Kirche geht auf die Bergleute zurück, die im Bergwerk arbeiteten. Den Hügel umgeben Loipen, die sich durch das ganze Tal ziehen. Hier tummeln sich Langläufer, klassisch oder im Skatingstil. Daneben ein Wanderweg. Wie an vielen Stellen wird auch hier die Geschichte und die Gegenwart des Tales deutlich. Inzwischen bevölkern Wintersporttouristen das Tal.

Neben Freizeitsportlern, die mehr oder weniger geübt auf ihren Langlaufskiern die Pisten entlanggleiten, trainieren hier auch Profisportler. Das Ridnauntal ist bei den Nationalmannschaften der Langläufer und Biathleten ein beliebtes Trainingsgebiet. Start der Rundloipe ist in Maiern. Auf knapp 1400 Metern finden sie meist optimale Bedingungen vor. Zudem gibt es in Ridnaun selbst ein Biathlonzentrum. Dort können auch Nicht-Biathleten ihre Schießkünste unter Beweis stellen. Wen es nicht auf die Loipe, sondern lieber auf die Piste zieht, der kommt im Skigebiet Ratschings-Jaufen auf seine Kosten. Ungefähr 15 Kilometer hinter der Brenner-Autobahn gelegen bietet es auf 2000 Metern Höhe immerhin 25 Pistenkilometer.

Wer es etwas gemütlicher haben möchte, kann das Ridnauntal mit der Pferdekutsche erkunden. Seit fast 20 Jahren bietet ein kleiner Reitstall Kutschfahrten an, Geschichten aus und über die Region inklusive.

Lange Bergbaugeschichte

Doch das Ridnauntal hat auch im Sommer etwas zu bieten. In der Gilfenklamm bei Sterzing verwandelt sich der Ratschingser Bach in tosende Wassermassen. Der Wanderweg führt über Hängebrücken und Treppen. An manchen Stellen zeigt sich weißer Marmor, der übrigens heute noch dort abgebaut wird.

Ab dem Frühjahr ebenfalls einen Ausflug wert ist das Bergbaumuseum. Denn das Ridnauntal blickt auf eine jahrhundertelange Bergbaugeschichte zurück, deren Spuren auch heute noch zu sehen sind. Am Schneeberg am westlichen Talende liegt auf 2355 Metern Höhe das Dorf St. Martin, Europas höchstgelegenes Bergwerk. Mehr als 800 Jahre lang wurden dort Silber, Blei und Zink abgebaut. Heute durchziehen 150 Kilometer Stollen das Bergmassiv. 1985 wurde das Bergwerk geschlossen.

Und wo heute Gabi Pignator mit ihrer Wandergruppe unterwegs ist, transportierten damals Bergbauarbeiter die abgebauten Rohstoffe auf schmalen Pfaden mit ihren Pferden hinunter ins Tal.