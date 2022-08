Das Papier am Ende der Geduld

Der Edel-Krimskrams-Krämer Manufactum ist eine kleine deutsche Berühmtheit. Die Firma wendet sich an Leute, die immer schon mal eine Zahnpasta für knapp acht Euro ausprobieren wollten. Oder Schokolade für 90 Euro das Kilo. Der Versandhändler hat bislang immer einen aufwändig produzierten Warenkatalog herausgegeben. Mit dickem Papier, das fast wie handgeschöpft wirkte. Natürlich war alles hochästhetisch in Szene gesetzt – vom sizilianischen Nasenhaarschneider bis zum lombardischen Feigensenf. Manufactums Wahl- und Leitspruch: „Es gibt sie noch, die guten Dinge.“

Vielleicht gibt es diese ja tatsächlich noch. Nur bald nicht mehr auf Papier. Denn nach 34 Jahren ist es vorbei mit dem Warenkatalog. Er existiert fortan nur noch virtuell. Was sich auch deshalb so merkwürdig ausnimmt, weil die Produktpalette des Versandhändlers vor allem auf alte Sachen setzt, die es sonst so nirgendwo mehr zu kaufen gibt. Insofern wäre der eigene Katalog, würde er noch gedruckt werden, ein nostalgisches Stück, welches ausgezeichnet ins eigenen Sortiment passte.

Die Begründung ist ebenso einleuchtend wie deprimierend: teures Gas, noch teureres Papier und somit insgesamt nicht mehr vertretbare Kosten für einen Katalog, der stets gratis mit der Post kam. Die allmählich weltumspannende Digital-Strategie unseres Alltagslebens lässt uns nicht mehr viele Spielräume für das Sinnliche, das Fühlen, Riechen und Schmecken. Papier, so hieß es immer, sei geduldig. Manufactum ist mit seiner Geduld nun am Ende. Ruhe in Frieden. (nyf)