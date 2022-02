Das Höchste: Ballonfahren am Wilden Kaiser

Dichte Wolken umhüllen die blanken Kalkfelsen des Wilden Kaisers. Auch der Ellmauer Halt, mit 2344 Metern der höchste Gipfel der Region, ist verhüllt. Nur die Umrisse vom vorgelagerten Zahmen Kaiser sind hier und da zu erahnen. Die Sonne steht als kleiner heller Schatten über dem wohl bekanntesten Gebirgszug der Ostalpen, dem Kaiserwinkl. Ab und zu brechen ihre Strahlen durch den Nebel. Mystisch ist die Stimmung am Fuße des Wilden Kaisers.

Die Gemeinden Kössen, Walchsee, Schwendt und Rettenschöss haben sich vor einigen Jahren zu diesem Feriengebiet zusammengeschlossen, indem die Nordstaulage regelmäßig für Schneemassen sorgt, die sonst nur in höher gelegenen Skiorten zu finden sind. So wird die Region Jahr für Jahr zu einem einzigen Wintertraum. Bäume und Sträucher sind von einer feinen Reifschicht überzogen. Die märchenhafte Landschaft von oben zu bestaunen ist für heute geplant. Jetzt scheint der Traum von der Überquerung des Wilden Kaiser im Ballon aber erst einmal zu platzen. Denn Irmgard Moser von AlpenBallonEvents schüttelt zweifelnd den Kopf: „Bei Nebel können wir nicht starten. Wir verschieben erst einmal um eine Stunde.“

Mit Schneeschuhen durch unberührtes Weiß

Damit die gute Urlaubsstimmung nicht in den Keller rutscht, gibt es einen Kaffee. Durchs Fenster des Cafés sind kleine blaue Lücken am Himmel zu sehen, die Hoffnung auf einen baldigen Start wächst. Doch der Anruf der Ballonpilotin macht alles zunichte: „Wir verschieben auf morgen“. Aktivitäten für ein Alternativprogramm gibt es im Kaiserwinkl genügend. Also auf die Schneeschuhe und ab in die Berge und ins unberührte Weiß – ohne dabei in die Zonen der Wildtiere einzudringen, die auf einer Karte vermerkt sind. Auch Skilangläufern und Wanderfreunden bietet sich ein abwechslungsreiches Streckennetz. Dank der Almwirtschaft und der Fütterung der Kühe mit Heu gibt es zahlreiche Käsereien, die ebenfalls einen Besuch lohnen.

Am nächsten Tag: Gleiche Zeit, gleiches Spiel: Um Punkt neun Uhr stehen alle Ballonfahrer wieder in Kössen parat. Die Blicke sind in den Himmel gerichtet, der heute bereits fast wolkenlos ist. Ein paar dünne, weiße Wolkenschleier scheinen sich in den Zacken des Wilden Kaisers verfangen zu haben. Irmgard Moser kommt mit der erlösenden Nachricht: „Wir fahren jetzt gleich alle gemeinsam los.“ Am Startplatz, kurz vor dem Walchsee, herrscht bald ein reges Treiben. Mehrere Ballone werden gleichzeitig befüllt. Immer wieder faucht ein Brenner und ein Feuerstrahl wärmt die einströmende Luft. Rund 4000 Kubikmeter Luft braucht die Hülle, um auf die Größe von rund 30 Metern anzuwachsen. Heiße Luft ist leichter als kalte – dieses Prinzip lässt den Ballon steigen. Im Winter herrschen die besten Bedingungen zum Aufsteigen. Gerade hebt der erste Ballon ab und schwebt davon. Ein weiß-roter, gesponsert von einem Bierhersteller und der Aufschrift „Hast ein Kaiser – bist ein Kaiser“, folgt. Die ersten Blicke nach unten lösen ein Kribbeln im Bauch aus. Menschen, Autos, Häuser schrumpfen auf Miniaturgröße. Während die Landschaft immer kleiner wird, drängt sich die Frage auf: „Wie hoch steigen wir eigentlich?“ „Wir sind über 3000 Meter hoch, wenn wir das Kaisergebirge überfahren“, erklärt Pilot Stefan Kummeth, der heute Morgen beim „Schnick, Schnack, Schnuck“ seinen Teamkollegen geschlagen hat und daher den Ballon steuert. Sein Partner übernimmt die Aufgabe des Verfolgers und ist im ständigen Funkkontakt, um möglichst zeitnah am noch unbekannten Zielort anzukommen. „Wir wissen bis kurz vor der Landung nicht, wohin uns der Wind treibt“, sagt Kummeth und betätigt dabei den Brenner. Der Wind, der heute aus Norden bläst, bestimmt die Fahrt. Für den Piloten bedeutet das, die passenden Windströmungen zu finden, um über den Wilden Kaiser zu kommen.

Reisen mit dem Wind

Bis auf das gelegentliche Zischen des Gasbrenners ist es ganz still. Die fünf Personen im Korb genießen das Gefühl des Dahinschwebens, den Abstand zur Erde und zum Alltag. Die Gedanken kommen zur Ruhe und die frische Luft schlägt auch die leisen Zweifel des Sicherheitsbedürfnisses in den Wind, das sich gegen das Abenteuer erst einmal gesträubt hat. Ein Windzug ist nicht zu spüren, obwohl sich der Ballon mit rund 50 Stundenkilometern auf das Massiv des Kaisers zubewegt. „Wir fahren mit dem Wind“, erklärt der Pilot, der über Funk auch mit den anderen Ballonbesatzungen in Kontakt steht, dieses Phänomen. Der Ausblick auf die unberührte Landschaft des Kaisermassivs ist unbeschreiblich. Seit 1963 steht das Kaisergebirge unter Naturschutz, das zwei Hauptkämme prägt: Der nördliche Zug des Naturschutzgebietes umfasst den Zahmen Kaiser, der südliche den Wilden Kaiser, ein bizarres auf und ab von Felsen und Steinen. Bis zu 1000 Meter hohe Abstürze verleihen dem Gebirge seine Wildheit. Viele Gipfel des Kaisergebirges sind berühmte Kletterberge. Für weniger geübte Alpinisten gibt es an den Südhängen Erlebnispfade.

Stefan Kummeth zeigt auf die Loferer Steinberge und in Richtung des Nationalparks Hohe Tauern, während der Ballon aufs Kitzbühler Horn zusteuert. Im Korb fühlt man sich dem Himmel näher als der Erde. In der Ferne gleitet majestätisch der grün-weiß-blaue Ballon mit der Aufschrift Kaiserwinkel über die schneebedeckten Alpen. Gämse und Steinböcke sind nicht zu sehen, und auch die Steinadler tauchen nicht auf, die hier wieder in größerer Zahl leben. In dieser Idylle ist der Bergdoktor aus der gleichnamigen ZDF-Serie zu Hause. An der friedlichen Szenerie hat man sich auch nach einer Stunde nicht sattgesehen. Doch es geht nach unten. Ein Langläufer schaut nach oben und winkt. In der Ferne tauchen schneebedeckte Felder auf. Dort setzt der Ballon auf, nicht ohne die Erinnerung vom Piloten: „Festhalten, wir landen gleich.“ Dann taucht das Fahrzeug des Verfolgers auf. Kurz darauf ist nichts mehr von der beeindruckenden Ballonhülle zu sehen, die gerade noch am blauen Himmel dahingezogen ist. Allzu schnell sind alle zurück – auf der Erde und im Leben. Doch das Fazit ist einheitlich: Aus der Vogelperspektive wirkt alles kleiner und verliert an Bedeutung.