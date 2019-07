Das harte Tagwerk der Drogen-Jäger

Sie lauern auf dem Parkplatz neben der Bundesstraße. Ihr Blick schwenkt von links nach rechts und wieder zurück. Minutenlang geht das so. Aus dem Radio in ihrem BMW schallt ein Song von Beyoncé, aber Stefan Breu und sein Beifahrer konzentrieren sich nur auf die vorbeifahrenden Autos auf der B 20. Sie scannen Nummernschilder, Autotypen, Fahrer.

Breu und sein Beifahrer Marco Müller sind Schleierfahnder an der bayerisch-tschechischen Grenze. Im oberpfälzischen Landkreis Cham suchen sie nach gestohlenen Luxuskarossen, gefälschten Papieren und vor allem: nach harten Drogen. Denn Tschechien ist nicht nur ein Bier-Paradies, sondern auch die Hochburg der Crystal-Meth-Produktion in der Europäischen Union. 264 von etwa 300 Meth-Laboren, die im Jahr 2017 EU-weit hochgenommen wurden, befanden sich auf tschechischem Boden. Als große „Crystal-Schwemme“ bezeichnen Experten das, was sich seit Jahren entlang der deutsch-tschechischen Grenze abspielt. Mehr als 12 400 Gramm Crystal wurden nach Angaben des Innenministeriums im vergangenen Jahr in Bayern sichergestellt – wieder einmal noch mehr als in den Vorjahren.

Der Stoff, chemisch eng verwandt mit Amphetaminen, wird meist als weißes Pulver oder in Kristallform verkauft. Er wirkt euphorisierend, verdrängt Müdigkeit und Hunger. Wer ihn nimmt, bleibt oft tagelang wach. Unruhe, Nervosität, Aggressivität, Gewaltausbrüche, Panikattacken und Konzentrationsstörungen gehören zu den Nebenwirkungen. Das Suchtpotenzial ist enorm. „Der Langzeitkonsum von Methamphetamin kann zu massiven körperlichen und psychischen Schäden führen“, warnt die Drogenbeauftragte der Bundesregierung. Konsumenten reicht anfangs schon eine winzige Messerspitze der weißen Substanz, um einen Rausch zu erleben. Doch der Körper gewöhnt sich an den Konsum.

In Tschechien ist die Droge meist unter ihrem alten Markennamen bekannt, sagt Stefan Breu. „Wenn wir tschechische Autos durchsuchen, dann fragen wir nicht nach Crystal, sondern nach Pervitin. Die Leute wissen dann gleich, was gemeint ist.“ Pervitin hieß der Stoff auch in Deutschland. Zur NS-Zeit wurden die Pillen in den Berliner Temmler-Werken hergestellt. Wehrmachtssoldaten bekamen sie als Kriegsdroge verabreicht, um während des Russlandfeldzugs ihre Leistung zu steigern. Noch bis 1988 blieb Pervitin in Deutschland im Handel.

Heute decken sich Abhängige auf den Asiamärkten in Tschechien mit der Droge ein. Das sind Areale mit oft hufeisenförmig angeordneten Verschlägen, in denen vietnamesisch-stämmige Einwanderer ihre Waren anbieten. Dutzende solcher Märkte gibt es in Tschechien hinter der Grenze. „Das Crystal bekommt man in kleinen Tüten, meistens mit einem Gramm“, sagt Polizist Stefan Breu. „Das kann man kaufen wie Kaugummi.“ Der 44-jährige Polizist mit Stoppelbart und Jeans ist einer der erfahrensten Fahnder im Team. Vor sieben, acht Jahren, als die Droge gerade wieder in Mode kam, wurde auch seine Dienststelle im Grenzort Furth im Wald regelrecht überrollt. „Fast schon kiloweise kam das Rauschgift von dort rüber.“

Breu nimmt die Hand vom Lenkrad und deutet nach links. Wenige Hundert Meter hinter der Grenze befinden sich auch hier die Asiamärkte. Für wenig Geld gibt es dort fast alles zu kaufen: billige Kleidung und Handtaschen, die teuren Marken nachempfunden sind, asiatische Lebensmittel, Haushaltswaren, Spielzeug, Waffen. Wer dorthin fährt, sieht in den Auslagen eines Verkaufsverschlags Plastikpuppen für Kinder direkt neben Butterflymessern und Totschlägern liegen. Für einen Schlagring ruft der Händler 15 Euro auf. Wer geschickt verhandelt, kann den Preis noch drücken.

Drogen werden auf diesem Markt heute nicht mehr offensiv verkauft. Vor einigen Jahren allerdings sei das noch ganz anders gewesen, sagt Breu, „da wurdest du angesprochen, ob du was haben willst“. Seit 2016 aber gibt es Kooperationen mit der tschechischen Polizei. In Furth im Wald sind sie besonders intensiv. Regelmäßig besuchen sich deutsche und tschechische Fahnder und tauschen Ermittlungsergebnisse aus. „Wir haben jetzt einen recht hohen Kontrolldruck bei uns an der Grenze“, sagt Breus Beifahrer Marco Müller, der stellvertretende Leiter der Grenzpolizeiinspektion. Weiter nördlich an der Autobahn sei das viel schwieriger, weil die Fluktuation der Autos da höher ist.

Eine starke Verbesserung habe es in Furth im Wald vor allem gegeben, seit der Asiamarkt von der tschechischen Polizei videoüberwacht wird, fügt Stefan Breu hinzu. „Die Kameras sind so gut, da kannst du sehen, was in der Auslage liegt.“ Breu verstummt. Seine Hand deutet auf einen beige-grauen Opel, älteres Baujahr mit Münchener Kennzeichen. „Der da“, sagt er. „Den schnappe ich mir.“ Sein Fuß drückt das Gaspedal fast bis zum Anschlag herunter. Die Polizisten werden tief in die Sitze gepresst, als ihr dunkelblauer Dienstwagen auf die Bundesstraße schießt.

Ob der Fahrer des Münchner Opels auch Rauschgift über die Grenze nach Deutschland geschmuggelt hat? Das auswärtige Kennzeichen könnte darauf hindeuten. Stefan Breu beschleunigt seinen Wagen auf 140 Stundenkilometer und jagt ihm hinterher. Zwei andere Autos und einen Schwerlaster muss er noch überholen. Die Bundesstraße ist an dieser Stelle nur zweispurig. Der Gegenverkehr ist dicht. Jedes Überholmanöver bei dieser Geschwindigkeit ist ein Risiko. Mit Blaulicht käme man vielleicht schneller durch. Aber die Fahnder, die in zivil unterwegs sind, wollen möglichst lange unerkannt bleiben.

Stefan Breu sieht eine Lücke im Gegenverkehr. Er zieht auf die linke Spur, schießt an den vorausfahrenden Fahrzeugen vorbei und setzt den Wagen direkt hinter den Münchener Opel. Die Polizisten schalten das Blaulicht ein. Marco Müller klappt die Sonnenblende am Beifahrersitz herunter, auf der in spiegelverkehrten Lettern „STOP“ und „POLIZEI“ aufblinken. Das Auto von hinten zum Halten zu bewegen, ist schwierig. Dass die Polizisten es trotzdem auf diese Weise versuchen, hat einen Grund: Wer Rauschgift dabei hat, soll es nicht unbemerkt aus dem Fenster werfen können.

Der Opelfahrer reagiert nicht sofort auf die Signale der Polizei. Stattdessen fährt er in leichten Schlangenlinien weiter. Er schaut nervös in den Rückspiegel. Polizist Marco Müller deutet mit dem Finger an den rechten Fahrbahnrand. „Ranfahren“, sagt er, obwohl der Fahrer ihn nicht hören kann. Der Opel wird langsamer, dann stoppt er. Die beiden Polizisten steigen aus. Die Hände am Halfter ihrer Dienstwaffe gehen sie auf den Wagen zu. Einer rechts, einer links schauen sie durch die Scheiben und mustern den Wagen und seine Insassen. Zwei Männer sitzen darin, Vater und Sohn. Den Wagen hätten sie noch neu, sie wollten einen Ausflug machen, erklären sie. Marco Müller lässt sich Fahrzeugschein und Personalausweise zeigen. Mit einem Laptop überprüft er das Kennzeichen und die Personalien in den polizeilichen Datenbanken. „Scheint sauber zu sein“, sagt er, als der Laptop keine Hinweise auf Straftaten ausspuckt. Doch die Männer müssen aussteigen. Die Polizisten durchsuchen den Opel. Während Stefan Breu jede Ritze des Wagens nach verstecktem Rauschgift oder Waffen absucht, tastet Marco Müller den Fahrer und seinen Beifahrer ab. Bis auf die Unterhose – und auch darüber hinaus – dürfte er die Männer ausziehen. „Körperschmuggel haben wir immer wieder“, sagt er. Diesmal aber haben die Polizisten kein Glück, sie finden keine harten Drogen – nur vier Stangen Zigaretten versteckt unter einem Sitz. Eine erlaubte Menge. Die Männer dürfen weiterfahren. „Gute Fahrt“, wünschen ihnen die Polizisten betont höflich.

Meist sind es nur die Abhängigen, die ihnen ins Netz gehen. Die Kuriere der organisierten Kriminalität entdecken sie kaum. „Die Profis sind mit mehreren Autos unterwegs: Eins, das vorweg fährt und die Lage ausspäht. Eins, in dem die Drogen transportiert werden. Und eins, das nur mitfährt, um die Polizei abzulenken, wenn der Wagen verfolgt wird“, sagt Fahnder Stefan Breu.

Trotzdem zeigen die massiven Kontrollen in Furth im Wald Wirkung: Im Bereich des Polizeipräsidiums Oberpfalz ist die Menge des sichergestellten Methamphetamins im vergangenen Jahr zurückgegangen. In vielen anderen Grenzregionen ist das aber nicht der Fall. Wie verbreitet der Konsum der Droge selbst in der deutschen Provinz ist, lässt eine neue Studie nur erahnen: Erfurt und Chemnitz haben demnach die höchsten Crystal-Meth-Rückstände in ihrem Abwasser – und das europaweit.