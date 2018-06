Das Handy in meinem Bett: Weniger Schlaf durchs Smartphone

Hansjörg Seibeld aus Sigmaringen ärgert sich: Seit anderthalb Jahren ist sein Fernsehsignal gestört. Mehrfach war ein Unitymedia-Techniker bei ihm, geholfen hat es zunächst nichts. Auch seinen Nachbarn in der Straße „Am Känzele“ sowie in der „Roystraße“ gehe es so. Zur aktuellen Störung gab es auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“ keine Antwort von Unitymedia.

Wie kürzlich berichtet, lagen auch in Laiz Störungen beim Anbieter Unitymedia vor, die jetzt behoben scheinen.