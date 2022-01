Ende der Corona-Pandemie in Sicht - wenn die Gesellschaft eine Restgefahr akzeptiert

Vor rund zwei Jahren begann mit beunruhigenden Nachrichten aus China die Corona-Pandemie. Ende Januar 2020 gab es die ersten bestätigten Infektionen in Deutschland. Nun mehrt sich die Hoffnung, dass die Pandemie dem Ende zugehen könnte. Der Berliner Virologe Christian Drosten und der Münchner Epidemiologe Klaus Stöhr sind zumindest vorsichtig optimistisch.

Die Omikron-Variante sei "der eine Teil, der uns Richtung Ende der Pandemie bringt. Das Virus vermehrt sich nicht mehr so häufig in der Lunge, sondern im Nasen-Rachenraum. Dadurch steigt die Übertragungsfähigkeit, aber die schweren Verläufe reduzieren sich. Das ist typisch für ein endemisches Virus", sagte Stöhr in einem Interview mit "ntv.de".

Es werde aber trotzdem noch viele schwere Fälle geben bis zum Ende des Winters. "Das wäre mit mehr Impfungen und dem besseren Infektionsschutz der Älteren in der stationären und mobilen Altenpflege partiell vermeidbar gewesen", so Stöhr.

Weiter große Gefahr für Ungeimpfte

In einem Interview mit dem "Tagesspiegel" sagte Christian Drosten von der Berliner Charité, dass es möglich sei, im Laufe des Jahres in die endemische Phase zu kommen und den pandemischen Zustand für beendet zu erklären.

Manche Länder seien schon damit am Ende, wie Südafrika oder Indien. Dort sind die Menschen zu einem sehr hohen Anteil bereits durch Impfungen oder Infektionen immunisiert. Allerdings sind die Menschen dort im Schnitt bedeutend jünger als in Deutschland.

Deutschland hat eine der ältesten Bevölkerungen der Welt. Mehr als 24 Millionen Menschen hierzulande sind über 60 Jahre alt. Sowohl Drosten als auch Stöhr betonen immer wieder, wie wichtig es sei, gerade die ältere Bevölkerung zu impfen. Denn diese hat bei einer Infektion das höchste Risiko für einen schweren Verlauf.

Trotzdem ist die Impflücke in dieser Altersgruppe in Deutschland im Vergleich mit anderen Ländern besonders groß. Laut den offiziellen Zahlen sind von den Über-60-Jährigen in Deutschland immer noch mehr als 12 Prozent ungeimpft - knapp drei Millionen Menschen.

Dabei waren bisher 85 Prozent aller Corona-Toten in Deutschland 70 Jahre oder älter, obwohl diese Altersgruppe nur 10 Prozent aller Infizierten ausmacht. Seit dem Herbst stellen die Älteren über 60 Jahren wieder die Mehrzahl aller Corona-Patienten in den Krankenhäusern und unter den Todesfällen, viele davon ungeimpft.

Eine Herdenimmunität, die auch die ungeimpften Teile der Bevölkerung schützt, wird es bei diesem Virus nicht geben, betont Drosten: "Das beantwortet auch die Frage, ob alle, die noch nicht infiziert oder geimpft wurden, irgendwann dieses Virus kriegen werden. Ja, werden sie. Und sie haben dann das Ursprungsrisiko eines schweren Krankheitsverlaufs. Bei Omikron ist es zwar etwas reduziert, aber auch nur um etwa ein Viertel."

Wie werden wir mit Corona im Jahr 2022 leben – und danach?

So gut wie jeder wird sich also früher oder später mit Sars-Cov-2 infizieren, wahrscheinlich auch mehrmals. Da sind sich Stöhr und Drosten einig. Geimpfte haben dabei eine hohe Wahrscheinlichkeit, die Infektion ohne größere medizinische Hilfe zu überstehen. Die Omikron-Variante bietet aufgrund der geringeren Krankheitsschwere eine gute Chance, in der Bevölkerung weiter Immunität gegen das Virus aufzubauen.

"Die Impfung allein ist hochwirksam, um schwere Verläufe zu minimieren", sagte Stöhr zu ntv.de. "Sie allein wird aber für die allermeisten Menschen nicht ausreichen für einen langanhaltenden und breiten Immunschutz; und ständiges Boostern ist nicht nur keine Alternative, sondern bald auch unnötig durch die jetzt sehr schnell einsetzende allgemeine natürliche Immunisierung. Jeder wird sich mittel- bis langfristig infizieren. Und das zusammen, Impfung und Infektion, ist das Exit-Ticket aus der Pandemie."

Beobachten lässt sich dies beispielsweise in Großbritannien. Dort gibt es schon seit dem Sommer kaum noch Einschränkungen. Doch trotz hoher Infektionszahlen erreichte die Zahl der Todesfälle nie mehr das Niveau des vergangenen Winters, als im Januar zeitweise mehr als 1.200 Tote am Tag gemeldet wurden. Trotzdem bleibt das Virus eine Belastung für das Gesundheitswesen, da konstant meist um die 800 Corona-Patienten im Königreich künstlich beatmet werden müssen.

"Das Virus muss sich verbreiten, aber eben auf Basis eines in der breiten Bevölkerung verankerten Impfschutzes. Die abgeschwächte Infektion auf dem Boden der Impfung, das ist so etwas wie ein fahrender Zug, auf den man aufspringt. Irgendwann muss man da aber auch mal drauf springen, sonst kommt man nicht weiter", sagte Drosten dem "Tagesspiegel". So basiere beispielsweise die Bevölkerungsimmunität gegen das Grippevirus nicht nur auf den Impfungen, sondern auch auf mehreren Infektionen, die Erwachsene schon durchgemacht hätten.

Wegen der höheren Immunität und dem nachlassenden Infektionsdruck in der wärmeren Jahreszeit erwartet Stöhr einen "sehr entspannten" Sommer. Das Ende der Pandemie sei aber nicht nur eine wissenschaftliche Frage, sondern auch eine mentale. Gesellschaft und Politik müssten das Virus dann als weiter bestehende Gefahr akzeptieren. "Die Maßnahmen müssen überprüft und angepasst werden und verhältnismäßig sein", so der Münchner Epidemiologe.

Drosten rechnet damit, dass es auch im nächsten Winter zu einer hohen Inzidenz kommen wird. Masken müssten dann weiter in Innenräumen getragen werden, um Ungeimpfte und Geimpfte mit einem höheren Risiko für einen Impfdurchbruch zu schützen. Weitere große Einschränkungen würden aber wahrscheinlich nicht nötig sein.

Geimpfte könnten auch in den kommenden Jahren je nach Risikoprofil immer mal wieder eine Boosterimpfung brauchen – wie bei der Grippe. Und Long Covid werde weiter ein Thema bleiben. Trotzdem werden wir wieder so leben können wie vor der Pandemie, meint Drosten: "Da bin ich mir absolut sicher."

Vorbereitung auf die nächste Pandemie bleibt nötig

Angesichts des ungebrochenen Vordringens des Menschen in den Lebensraum wilder Tiere, der riesigen Herden in der Nutztierhaltung und der engen Vernetzung der Welt über den Flugverkehr dürfte die nächste Pandemie aber nur eine Frage der Zeit sein. Hier gilt es, sich darauf vorzubereiten.

Immerhin: Ein Sars-Cov-3 wird dabei nach Einschätzung von Drosten keine Rolle spielen: "Wir haben jetzt so viel Populations-Immunität, dass Varianten von Sars, die noch einmal neu aus der Natur kommen, keine Chance mehr haben, sich im Menschen zu etablieren und zu verbreiten."

Andere Coronaviren könnten uns dagegen schon beschäftigen, so der Experte. Seine Forschungsgruppe werde wieder stärker mit dem Mers-Virus arbeiten: "Das gab es schon vor der Pandemie und es ist kein bisschen harmloser geworden, im Gegenteil. Wir konnten inzwischen zeigen, dass das jetzt zirkulierende Virus übertragbarer oder virulenter geworden ist."

Das Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus (Mers) wurde erstmals im Frühjahr 2012 auf der arabischen Halbinsel nachgewiesen. Es ist vor allem für Menschen mit Vorerkrankungen gefährlich. Der Weltgesundheitsorganisation (WHO) wurden bisher mehr als 2.400 laborbestätigte Fälle gemeldet, darunter mehr als 800 Todesfälle.