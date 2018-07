„Dantons Tod“ auf kroatisch

Ludwigshafen (dpa) - Einige Theaterbesucher dürften am Mittwoch mit Nackenschmerzen aufgewacht sein. Sie waren am Vorabend Zeugen einer ungewöhnlichen Aufführung. Im Ludwigshafener Pfalzbau wurde Georg Büchners „Dantons Tod“ gegeben - auf kroatisch.

Wer diese Sprache nicht beherrscht, musste den Text auf einem Monitor hoch über der Bühne verfolgen und dürfte dies anschließend im Nacken gespürt haben. Inszeniert hat das Stück der Ludwigshafener Intendant Hansgünther Heyme - auch er kann kein Kroatisch.

Auf der Bühne stand das komplette Ensemble des Kroatischen Nationaltheaters aus Zagreb. Heyme hatte das Büchner-Stück neu übersetzen lassen und mit Hilfe von vier Simultan-Dolmetschern in Zagreb mit den Schauspielern einstudiert. In der kroatischen Stadt wurde das Revolutions-Drama schon gezeigt, am Sonntag kam der große Tross in Ludwigshafen an. Mit „Zagreb ist Zagreb und Ludwigshafen ist Ludwigshafen“, begrüßte Heyme das Ensemble in der Chemiestadt am Rhein, deren Charme eher herb ist.

In Ludwigshafen und der Nachbarstadt Mannheim leben mehrere tausend Kroaten, die sich das Stück hätten anschauen können. Letztlich waren die Zuschauerreihen zur Aufführung aber nur spärlich besetzt. Neben ein paar kroatischen Zuschauern wagten auch einige deutsche Theatergänger das Experiment.

Warum der große Aufwand? Die Aufführung war Teil der Festspiele Ludwigshafen. Diese versteht der Intendant Heyme ganz ausdrücklich als internationale Festspiele, und zwar nicht nur auf dem Papier. Mit diesem Anspruch müsse man dann auch so ein Projekt wagen, hatte er gesagt. Für ihn ist der völkerverbindende Charakter der Kultur nicht nur ein hehres Ziel, er arbeitet hartnäckig daran.

Der 74 Jahre alte Heyme versteht sich als politischer Künstler - und „Dantons Tod“ passt seiner Ansicht nach in die Zeit. Gerade in Kroatien, „wo es starke mafiöse Strukturen gibt und viele Neureiche“, wie Heyme sagte. Das Thema Revolution und die Ungleichheiten zwischen Arm und Reich auf dieser Welt sind für den Theatermacher hochaktuelle Themen. Im Programmheft zum Stück verweist der Regisseur etwa auf die Flüchtlingslager in Italien oder auf das schwierige Verhältnis von Schwarzen und Weißen in Südafrika.

In der kroatischen Hauptstadt war „Dantons Tod“ seit 30 Jahren nicht mehr aufgeführt worden, erzählt die Zagreber Dramaturgin Sanja Ivic, fast allen Darstellern sei der Text unbekannt gewesen. Das sei zum einen ein Vorteil gewesen, zum anderen habe es aber auch zusätzliche Arbeit für Heyme bedeutet. „Er musste den Schauspielern erst einmal diese Welt nahebringen.“

Ivic sieht in dem Stück viele Anknüpfungspunkte zur jüngeren Geschichte des Balkans. Selbst töten oder getötet werden - das ist eine Frage, die sich der revolutionsmüde Danton in dem Stück stellt. Ivic verweist auf die Kriege im früheren Jugoslawien. „Viele hatten in den Kriegen Entschuldigungen, warum sie die Axt in die Hand nehmen mussten“, sagt sie.

Auch der Gegensatz zwischen Arm und Reich sei im heutigen Kroatien ein aktuelles Thema. Es gebe einige „Tycoons“, bei denen nicht klar sei, wie sie zu ihrem vielen Geld gekommen seien. Zeit für eine Art Revolution? Dafür seien die Menschen heute zu satt und betäubt, glaubt Ivic. „Ich kann nicht mit dem Handy in der einen Tasche und dem iPod in der anderen Tasche Revolution machen.“

