Dank Abholservice daheim essen wie in einem guten Restaurant

Von Aalener Nachrichten und IPF- UND JAGST-ZEITUNG

Die Angestellten in der Lebensmittelindustrie arbeiten derzeit am Limit. Darauf hat Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) in einer Pressemitteilung aufmerksam gemacht. Im Ostalbkreis sorgten aktuell rund 2200 Beschäftigte dafür, das in Zeiten der Coronavirus-Pandemie das Essen und Trinken nicht knapp werden.

„Überstunden und Extra-Schichten sind in der Lebensmittelindustrie schon seit Wochen an der Tagesordnung. Die Menschen arbeiten am Anschlag, damit Aldi, Lidl, Rewe, Edeka &