Daimler stellt ersten selbstfahrenden Lkw im Straßenverkehr vor

Der deutsche Autobauer Daimler schickt erstmals einen selbstfahrenden Lastwagen in den öffentlichen Straßenverkehr. Der zur US-Tochter Daimler Trucks North America gehörende Lkw-Hersteller Freightliner stellte in Las Vegas einen Laster mit Autopilot im Praxistest auf der Straße vor. Der US-Bundesstaat Nevada hat zwei Lastwagen von Daimler für den Betrieb im Straßenverkehr zugelassen. Die erste Fahrt legte der Freightliner auf dem US-Highway 15 in Las Vegas zurück.