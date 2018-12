Dahlmeier verzichtet auf Massenstart in Nove Mesto

Von

„Mit Johann Lafer ist es wirklich lustig“, sagt Ulrich Enderle, gebürtiger Laichinger. Er ist einer von sechs Kandidaten in der ZDF-Sendung „Küchenschlacht“ und kocht am Freitag wieder, im Finale – um 14.15 Uhr.

Sechs Hobbyköche traten in dieser Woche gegeneinander an, zwei kämpfen am Freitag um den Sieg. Die Hobby-Kochtour führt den Sieger in eine „Champions Week“ und mündet in eine Finalwoche, die dem „Hobbykoch des Jahres“ mit 25000 Euro versüßt wird.