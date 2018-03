Dahlmeier jagt Greis-Rekord - „Ich drücke ihr die Daumen“

Der frühere Biathlon-Star Michael Greis hat kein Problem damit, dass die zweimalige Gold-Gewinnerin Laura Dahlmeier seinen Olympia-Rekord knacken könnte. „Definitiv ist sie in der Lage dazu und ich drücke ihr die Daumen, dass sie es schafft. Sie ist in Topform“, sagte der dreimalige Olympiasieger von 2006. Der Allgäuer ist der bisher erfolgreichste deutsche Skijäger bei einem Olympia-Event. Dahlmeier hat bei den Winterspielen in Pyeongchang an diesem Mittwoch im Einzel-Wettbewerb über 15 Kilometer die Chance, den Rekord von Greis einzustellen.