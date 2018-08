Düsseldorf: Mutmaßlicher Frauenmörder weiter auf der Flucht

Von Stefan Rother

An „Home Invasion“-Thrillern, bei denen in der Regel eine Familie von Einbrechern terrorisiert wird, gibt es reichlich Auswahl. Einer der intelligenteren Vertreter des Genres ist „Panic Room“ mit Jodie Foster, bei dem ein Mutter-und-Tochter-Duo vor Einbrechern in einen Schutzraum flüchtet und in diesem festsitzt. „Breaking In“ ist gewissermaßen eine umgekehrte Variation dieses Szenarios, ohne allerdings die Qualität des Vorbilds zu erreichen.

Zwar hält auch hier eine Diebesbande in einem Anwesen Angehörige einer Familie fest – ...