Dänischer Kronprinz schnürt zum Geburtstag die Laufschuhe

Der dänische Kronprinz Frederik ist mit Tausenden Dänen zusammen joggen gegangen. Kurz vor seinem 50. Geburtstag ging er am Montag bei Laufveranstaltungen gleich in mehreren dänischen Städten an den Start.

Viermal eine kurze Distanz, einmal die zehn Kilometer standen auf seinem Plan. Die „Royal Runs“ in den fünf größten Städten des Landes sind Teil der fast eine Woche dauernden Geburtstags-Feierlichkeiten. Mehr als 70 000 Läufer waren angemeldet.

In Aalborg wurde Frederik am Morgen mit einem Geburtstagsständchen begrüßt. Zuvor hatte der Thronfolger noch etwas über Rückenschmerzen geklagt, die seien beim Lauf aber kein Problem gewesen, sagte er. Am Samstag wird er 50 Jahre alt.

Die Kronprinzessin Mary und die vier Kinder gingen am Vormittag in Kopenhagen beim Familienlauf an den Start - am Abend soll Frederik dort die Hauptdistanz von zehn Kilometern laufen. Das dürfte für den sportlichen Prinzen kein Problem sein: Er ist bereits mehrere Marathons gelaufen, hat als einziger Royal weltweit einen Ironman absolviert und die harte Ausbildung bei den „Froschmännern“, den Elite-Schwimmern des dänischen Militärs, durchgestanden.