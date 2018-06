Cyndi Lauper schreibt Broadway-Musical

New York (dpa) - Die US-Popsängerin Cyndi Lauper (59) hat ein Broadway-Musical geschrieben. „Kinky Boots“ werde im April Premiere feiern, teilten die Veranstalter in New York mit.

Die Grammy-Preisträgerin, die 2006 schon einmal als Schauspielerin in Bertolt Brechts „Dreigroschenoper“ auf einer Broadway-Bühne stand, habe sowohl die Musik als auch die Songtexte geschrieben. Das Musical beruht auf einem Film aus dem Jahr 2005. Er erzählt die Geschichte eines Familienunternehmens, das Schuhe produziert. Um die Firma vor dem Konkurs zu retten, entscheidet die Familie, Fetisch-Lackstiefel herzustellen.

