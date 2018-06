CSU will Kurs in der Asylpolitik verschärfen

Die CSU will den Kurs in der Asylpolitik verschärfen und die derzeit kaum praktizierte Zurückweisung von Flüchtlingen an den Grenzen wieder deutlich ausweiten. Personen, die bereits in einem anderen europäischen Land Asyl beantragt hätten, sollten an der Grenze zurückgeschickt werden, sagte CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt. Offen ließ Dobrindt, welche Grenzschutzmaßnahmen dafür möglicherweise ausgeweitet werden müssten und welche Behinderungen im Reiseverkehr dadurch entstehen könnten.