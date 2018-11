CSU und Freie Wähler wollen Koalition am Sonntag absegnen

Die Koalitionsverhandlungen von CSU und Freien Wählern sind am Freitag auf die Zielgerade gegangen. Bis spätestens Sonntag sollen auch die allerletzten Details geklärt werden. Denn am Sonntagnachmittag wollen die Parteigremien die Verhandlungsergebnisse absegnen, am Montagvormittag soll der Koalitionsvertrag unterzeichnet werden. Am Dienstag um 10.00 Uhr schließlich ist die Wahl von Markus Söder im Landtag wieder zum Ministerpräsidenten vorgesehen - zu dieser Plenarsitzung lud der Landtag nun auch offiziell ein.