CSU trifft Freie Wähler und Grüne

Die CSU hat drei Tage nach der Landtagswahl zu den ersten Sondierungsgesprächen geladen. Heute Vormittag wollen Ministerpräsident Markus Söder und Parteichef Horst Seehofer im Landtag in München zunächst die Freien Wähler empfangen. Für den Nachmittag sind dann Gespräche mit den Grünen geplant. Im Anschluss will die CSU auf oberster Ebene entscheiden, mit welcher Partei sie Koalitionsverhandlungen aufnehmen will. Dazu soll es spätestens morgen eine Telefonschalte des Präsidiums geben.