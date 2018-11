CSU stellt Liste für Europawahl auf

Von Claudia Buchmüller

Gut 100 Interessierte haben sich am Donnerstagmorgen vor dem Schloss in Aulendorf versammelt, um bei der offiziellen Übergabe und Einweihung des festlich geschmückten, roten Bürgerbusses dabei zu sein. Auch wenn Rollstuhlfahrer Franz Fürst, der „ziemlich sicher ist, dass der Bürgerbus gut angenommen wird“, noch selbst Auto fahren kann, ist sein Interesse am neuen Angebot groß und er wird dies sicherlich künftig in Anspruch nehmen, wie er im Gespräch mit der SZ bekräftigte.