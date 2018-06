Cruz verweigert Trump die Unterstützung

Ted Cruz verweigert dem Präsidentschaftskandidaten Donald Trump die Unterstützung. Der Senator von Texas hielt in der Nacht auf dem Parteitag der Republikaner in Cleveland ein Loblied auf die Freiheit und konservative Prinzipien, ging aber nicht über einen Glückwunsch an Trump hinaus. Cruz erntete lautstarke Buhrufe. Sein Auftritt unterstreicht das tiefe Zerwürfnis der Republikaner. Auch am vorletzten Tag des Konvents wurde deutlich, wie uneins und zerrissen die Partei nach dem Sieg des politischen Quereinsteigers Trump ist.