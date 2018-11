Country-Sänger Roy Clark gestorben

Der Country-Musiker Roy Clark ist tot. Clark sei am Donnerstag im Alter von 85 Jahren in seinem Haus in Tulsa im US-Bundesstaat Oklahoma an einer Lungenentzündung gestorben.

Das teilte die Recording Academy mit, die für die Verleihung der Grammys zuständig ist. „Die Country-Musik-Gemeinschaft hat einen ihrer beliebtesten Musiker verloren.“

Der 1933 in Virginia geborene Clark hatte schon als Kind Banjo und Gitarre gelernt und war dann mit Hits wie „Yesterday When I Was Young“ oder „Come Live With Me“ sowie zahlreichen TV-Auftritten bekannt geworden. Er wurde vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit einem Grammy.