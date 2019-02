Countdown zur Oscar-Vergabe - Stimmzettel werden ausgezählt

„Roma“, „Green Book“ oder „Bohemian Rhapsody“? Die Wahl der diesjährigen Oscar-Gewinner ist gelaufen, nur kennt noch niemand den Ausgang der Abstimmung. Bis zum Dienstagabend (Ortszeit) mussten die Stimmzettel der rund 8000 Oscar-Juroren bei der Filmakademie in Beverly Hills eingetroffen sein. Mitarbeiter der Prüfgesellschaft PricewaterhouseCoopers werden nun die Stimmen auszählen. Die streng gehüteten Ergebnisse werden dann am Sonntag in verschlossenen Umschlägen direkt zur Preis-Gala gebracht.