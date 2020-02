Coronavirus: Zahl der Opfer in China steigt weiter

In das Schusterstüble in Eisenharz ist neues Leben eingezogen: eine Tapasbar. Violeta Bruland, die auch den Kiosk am Moorbad betreibt, bietet seit knapp zwei Monaten die spanischen und südamerikanischen Spezialitäten sowie Hamburger an. Ihre Heimat Argentinien vermisst sie in Argenbühl aber übrigens nicht. Aus einem bestimmten Grund.

Das Schusterstüble hat sich in den vergangenen Jahren immer mal wieder gewandelt: Von Restaurant über Kneipe und Leerstand bis jetzt hin zur Tapasbar.