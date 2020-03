Coronavirus: Schauspieler Samuel Koch in Quarantäne

Das Coronavirus ist in der Stadt Wangen und damit im Landkreis Ravensburg angekommen: Das Landratsamt meldete am Donnerstag den ersten Erkrankten. Dabei handelt es sich um einen rund 50-jährigen Mann aus Wangen, der sich derzeit in häuslicher Isolation befindet.

Auch sein Sohn, ein Achtklässler des Rupert-Neß-Gymnasiums (RNG), wurde am Donnerstag entsprechend getestet. Dessen Schulklasse wurde nach Hause geschickt. Am Abend kam dann das beruhigende Laborergebnis: negativ.